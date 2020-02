Seravezza M5S – Altro che comune virtuoso, come sbandiera Neri!

Decadenza della gestione del bene pubblico e indifferenza totale delle istituzioni

Non è difficile vedere sul territorio lo stato di trascuratezza di una gran parte del patrimonio pubblico, ma quello che molti cittadini possono osservare da quasi un mese è incredibile e assurdo.

L’auto di servizio dell’Unione dei Comuni della Versilia, che era parcheggiata nel proprio spazio riservato davanti alla sede dell’ente in Via Delatre a Seravezza, è stata urtata da un mezzo in transito ed è andata a sbattere contro il lampione provocandone l’inclinazione e la rottura della lampada. Il fatto è accaduto alcuni giorni prima della Befana, ma il mezzo è ancora adesso “appoggiato” al lampione rotto e nessuno da quasi un mese si è preoccupato di spostare la macchina e riparare il palo dell’illuminazione pubblica.

Una situazione assurda e vergognosa di abbandono del patrimonio pubblico nell’indifferenza totale delle istituzioni, che ci fa capire il metodo di lavoro e l’assenza di coordinamento da parte degli enti.

L’assessore al decoro Genovesi o i sindaci Tarabella e Verona, che sono anche amministratori dell’Unione dei Comuni della Versilia, non si sono accorti di questa situazione presente da quasi un mese davanti all’ingresso dell’ente ?

Altro che “comune virtuoso” come si sbandiera da alcuni anni da parte del Neri. Lo stato delle cose parla da solo e rispecchia il totale abbandono in cui versa l’intero territorio, dal patrimonio pubblico come scuole e strade, alla gestione operativa e del personale degli enti che non fanno ormai riferimento a nessuno.

Questo è il risultato degli esperti della politica, impegnati solo ad annunciare sui giornali e social, strategie e grossi progetti senza nulla di fatto.

Ma come possono, il Comune di Seravezza e l’Unione dei Comuni della Versilia, occuparsi dello sviluppo e della sicurezza del territorio con un’organizzazione del genere? Com’è possibile pensare di ragionare su ampia scala territoriale e sul lungo periodo se già gli aspetti di “ordinaria amministrazione” vengono così trascurati dai politici locali? Basta fare un giro su tutto il territorio, la strada che arriva a Azzano con 11 lampioni spenti, il sottopassaggio di Querceta in abbandono, i cimiteri che necessitano di lavori ormai da anni, molti marciapiedi da sistemare.

Questa foto rappresenta molto bene la decadenza della gestione del bene pubblico e soprattutto l’incapacità degli amministratori. Finché la politica non tornerà con i piedi per terra e finché non si renderà conto che una buona amministrazione passa prima di tutto per le piccole cose, andremo veramente poco lontani.

Movimento 5 Stelle Seravezza – Seravezza 1 febbraio 2020