Seravezza (LU) – i vigili del fuoco del comando di Lucca sono impegnati in un’esercitazione con tecniche SAF/SFA (ambito speleo alpino e fluviale), sviluppata in quattro giornate addestrative, la quale pone al centro dell’attenzione il tema del soccorso su corda e in ambiente acquatico con materiali tecnici dedicati.

In particolare, nella giornata odierna, si è simulata la calata di un battello pneumatico da rafting e successivo recupero con palo pescante di una persona caduta nel fiume.