Emergenza coronavirus: le disposizioni in vigore da domani su ricevimento uffici comunali, comando Polizia municipale, biblioteca e ufficio di accoglienza turistica

Con l’ingresso di Seravezza in zona rossa i servizi comunali restano pienamente operativi. Tuttavia, al fine di contribuire a limitare la diffusione del coronavirus, a titolo precauzionale, il ricevimento al pubblico degli uffici sarà sospeso dal 18 al 28 marzo. I servizi all’utenza continueranno ad essere assicurati attraverso la gestione delle pratiche e dei procedimenti per via telefonica (nei giorni di apertura al pubblico dei singoli uffici) e telematica. I recapiti telefonici e di posta elettronica e gli orari di apertura al pubblico dei singoli uffici comunali sono reperibili sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it. L’Ufficio Protocollo resterà aperto dal lunedì al sabato ore 9:00-12:30 benché la raccomandazione sia in ogni caso quella di preferire l’uso della posta elettronica per l’invio di qualsiasi documentazione. Nel caso in cui ciò non sia possibile si consiglia di telefonare preventivamente allo 0584 757743 per fissare un appuntamento specifico. Anche per le attività del Settore Sociale, e in particolare per il ritiro dei buoni spesa, si raccomanda di prendere contatto telefonico preventivo con gli uffici. L’Assessorato al Sociale annuncia inoltre che a partire da questo venerdì sarà interrotta la distribuzione settimanale dei pasti caldi presso la Misericordia di Seravezza.

Il Comando della Polizia Municipale riceve da domani solo su appuntamento telefonico ed esclusivamente per lo svolgimento di pratiche indifferibili, per le quali non è possibile l’evasione a distanza e che quindi richiedono in via eccezionale la presenza dell’interessato. Per informazioni su verbali di accertamento derivanti da infrazioni del Codice della Strada i cittadini sono invitati ad usufruire del sistema “PagoPa” che consente di effettuare i pagamenti, comunicare i dati del conducente e visualizzare i relativi fotogrammi delle infrazioni. L’accesso al servizio si effettua dal sito web del Comune di Seravezza cliccando su “PagoPa” nella sezione “Servizi in Evidenza” in homepage. Il percorso si attiva cliccando sul link “Infrazioni Codice della strada” evidenziato in neretto. All’interessato sarà richiesto di inserire i dati contenuti nel verbale di accertamento di violazione in suo possesso (data dell’infrazione, numero verbale, numero di targa del veicolo) e di spuntare la sezione “Non sono un robot-/ricerca”. Si aprirà così la sezione “Polizia Locale” tramite la quale potranno essere effettuate le seguenti operazioni: consultazione del verbale e della documentazione fotografica se il verbale riguarda una violazione per il passaggio con il semaforo rosso (sez. “allegati” in blu, sulla lente); decurtazione dei punti dalla patente; pagamento della sanzione (sezione “paga” evidenziato in verde); trasmissione della comunicazione dei dati del conducente (avendo cura di allegare la fotocopia/scansione della patente di guida del conducente, sezione in grigio “compila il modulo di segnalazione conducente”). Il Comando di Polizia municipale è a disposizione per chiarimenti con orario 7:30-19:30 al numero 0584 742011.

Per quanto riguarda le attività della biblioteca comunale “Sirio Giannini” da domani chiude al pubblico l’aula studio presso la Pro Loco di Seravezza. Il servizio prestiti prosegue solo su appuntamento (scrivere a biblioteca@comune.seravezza.lucca.it) solo il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Chiude al pubblico fino a nuova disposizione anche l’Ufficio turistico della Pro Loco di Seravezza, con il quale è possibile restare in contatto scrivendo a info@prolocoseravezza.it.