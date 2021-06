Seravezza – L’Asilo Delatre e il percorso didattico con il Parco delle Alpi apuane: “Un successo nonostante la pandemia”.

Anche per quest’anno, l’Asilo Delatre ha partecipato all’offerta didattico-educativa proposta dal PARCO REGIONALE DELL ALPI APUANE “I migliori frutti sono della terra che cresce lentamente”, strutturata come un percorso di conoscenza, che fa del territorio protetto un “reale” laboratorio didattico.

Il progetto con cui abbiamo preso parte a questo percorso, “I Tesori della Terra”, era basato su diversi nuclei tematici: 1) Una chiocciola per amica, 2) Racconta la storia di Erberto che con i suoi amici parte per un viaggio alla ricerca di un orto con ortaggi tipici apuani, 3) Cavolo frescone, 4) I semi antichi, 5) Assaporiamo, annusiamo, manipoliamo..elaborazione di un ricettario con ricette locali, 6) Con le mani in pasta, durante il quale i bambini, in apposite vasche poste nel giardino della scuola, hanno coltivato un piccolo orto.

L’impossibilità di effettuare uscite didattiche sul territorio, che sono uno dei punti di forza della nostra offerta, non ci ha impedito di realizzare questo bellissimo ed articolato progetto, grazie anche al contributo di esperti esterni, come Grazia Bartolucci.

L’Asilo Delatre con i suoi percorsi didattici, continua ad essere la perfetta congiunzione tra presente e passato: un modo per trasmettere alle future generazioni tradizioni, arti, mestieri, prodotti tipici e tutto ciò che la nostra meravigliosa Versilia ha da offrire.