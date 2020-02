Seravezza – l’Amministrazione respinge con forza gli attacchi sulla gestione dei lavori del Consiglio comunale

l’Amministrazione respinge con forza gli attacchi sulla gestione dei lavori del Consiglio comunale. «Accuse infondate e tanto fumo solo per dare manforte a forze politiche che amministrano un altro Comune»

L’Amministrazione comunale di Seravezza ha risposto al 98% delle interrogazioni scritte ricevute. Dal consiglio comunale di insediamento (22 giugno 2016) a quello più recente (19 dicembre 2019), i gruppi di opposizione hanno presentato circa 100 interrogazioni scritte. Salvo errori, risulta che a tutte sia stata data risposta scritta. Con due sole eccezioni, pare: le interrogazioni citate dal consigliere Elena Luisi nella “furibonda” lamentazione sul quotidiano la Nazione. Ad entrambe verrà data risposta nella seduta di fine mese. Questi sono i dati oggettivi che il consigliere Luisi può inviare alla Prefettura di Lucca – coerentemente con quanto annunciato sulla stampa e sempre che lo ritenga ancora opportuno – per una serena valutazione da parte del Prefetto sul livello di democrazia del Consiglio comunale di Seravezza. L’Amministrazione si rimetterà al giudizio del Prefetto, quale esso sia.

«L’interrogazione di mia competenza, riguardante la gestione economico-finanziaria della Fondazione Terre Medicee, è stata presentata nell’ultima seduta, quella del 19 dicembre», spiega l’assessore Giacomo Genovesi. «Poiché in genere rispondiamo nel primo Consiglio utile, risponderò con piacere e punto per punto in quello di fine di febbraio. Onestamente mi risulta incomprensibile il furore con il quale il consigliere Luisi grida allo scandalo».

«L’interrogazione indirizzata al sottoscritto riguarda invece Cava Fornace», spiega l’assessore Dino Vené. «L’ho ricevuta nel Consiglio del 25 novembre e fa riferimento a problematiche che avevamo già preso in considerazione in sede di Commissione Consiliare di controllo “Cava Fornace” del Comune di Montignoso, di cui anche Seravezza fa parte. Le analisi commissionate nella Fossa Fiorentina, che scorre a valle della discarica, sono arrivate a gennaio e le abbiamo quindi inviate ad Arpat per un parere ufficiale. Sulla base di quel parere risponderò all’interrogazione del consigliere Luisi nel Consiglio comunale dei prossimi giorni. Posso solo anticipare, alla luce di quanto mi è stato riferito in via ufficiosa, che gli allarmismi di cui l’interrogazione è infarcita non sono giustificati. Per il resto, rigetto con forza l’idea che non si voglia rispondere alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza».

«Dato che sono stato chiamato in causa per il mio ruolo istituzionale», aggiunge il presidente del Consiglio comunale Riccardo Biagi, «respingo innanzitutto l’accusa di favorire la maggioranza a discapito delle opposizioni. Voglio ricordare che, a rigor di regolamento, il tempo da concedere alle interrogazioni e alle interpellanze ad ogni riunione di Consiglio è di un’ora e mezzo. In altri Comuni questa regola viene fatta rispettare al secondo. Nelle nostre assemblee si arriva spesso e volentieri alle tre ore. Per averne conferma basta andarsi ad ascoltare le registrazioni delle sedute. Quindi, sotto questo profilo, diamo alle argomentazioni delle minoranze grande spazio ed enorme visibilità. Aggiungo che le mozioni e gli ordini del giorno dei gruppi di minoranza sono sempre stati tempestivamente accolti, rispettando quanto disposto dal regolamento del Consiglio e dallo Statuto comunale. Ricordo il caso emblematico di una mozione presentata da Idee in Comune solo 24 ore prima di una riunione e iscritta ugualmente all’ordine del giorno: questo a dimostrare la disponibilità e la sensibilità del sottoscritto nel gestire i lavori della massima assise cittadina. Può essere che a qualche interrogazione non sia stata data risposta nei tempi attesi e che qualche sbavatura abbia causato dei ritardi nel fornire le informazioni richieste, ma trovo alquanto ingenerose le dichiarazioni del consigliere Luisi. E soprattutto trovo del tutto fuori luogo il paragone con Pietrasanta».