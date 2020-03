SERAVEZZA – la replica dell’assessore Bartelletti sul riparto dei fondi regionali per il sistema integrato di educazione zero-sei anni

«I fondi del bando regionale “Zerosei” sono prioritariamente destinati ad abbattere le rette dei nidi. Ed è ciò che consentiranno di fare anche a Seravezza, dove pure, com’è noto, non ci sono asili nido. A beneficiarne saranno infatti i nostri bambini che frequentano la struttura convenzionata di Strettoia. Prima di accusare gli uffici comunali di superficialità, il consigliere Vanessa Greco farebbe bene ad informarsi». L’assessore alla pubblica istruzione Giuliano Bartelletti interviene con alcuni chiarimenti dopo le critiche mosse da Greco in Consiglio comunale e sulla stampa circa la mancata partecipazione del Comune di Seravezza al bando della Regione Toscana per il riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione dalla nascita fino a sei anni.

«Seravezza ha una convenzione con Pietrasanta che consente a una quindicina di nostri bambini di frequentare il nido di Strettoia», spiega Bartelletti. «Quindi, le risorse che Pietrasanta ha ottenuto dalla Regione attraverso il bando “Zerosei” ricadono anche sui nostri residenti. Questa è la sostanza delle cose e il consigliere Greco dovrebbe saperlo. Come sicuramente sa, invece, che il Comune di Seravezza attinge ai fondi regionali per l’abbattimento delle rette nelle scuole paritarie dell’infanzia (Buoni Scuola) ed ha chiesto e ottenuto quest’anno contributi per le attività delle colonie estive (8.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e 7.082 attraverso i Progetti Educativi Zonali della Regione). Il Comune si muove quindi – e bene – per cogliere le diverse opportunità di finanziamento che si presentano. Aggiungo che a Seravezza le scuole dell’infanzia sono gratuite per i residenti, i quali pagano soltanto mensa e trasporto. I costi della mensa ricadono peraltro solo in parte sulle famiglie, dato che una quota di 60 centesimi a pasto è a carico del Comune anche per coloro che frequentano la paritaria privata. Ulteriori forme di agevolazione sono previste secondo le fasce di reddito delle famiglie. Dico tutto questo per testimoniare l’attenzione che l’Amministrazione, l’assessorato e gli uffici riservano da sempre al settore scuola. Una sottolineatura scontata, la mia, che diventa doverosa dinanzi a certi goffi tentativi di gettare discredito».