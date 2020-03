Seravezza – La diretta streaming dal Consiglio Comunale, a quando?

Partecipare fisicamente alle riunioni del Consiglio Comunale è divenuta per i cittadini una opportunità obsoleta, avendo le Amministrazioni più avanzate, optato per la divulgazione della seduta in diretta, presentandola a tutti gli interessati sullo schermo del cellulare, quello del PC o sul TV dell’abitazione.-

Dare ai cittadini la possibilità di partecipare alle sedute del consiglio comunale, in particolar modo a quelli che, per varie ragioni ne sono impediti per problemi personali di salute, difficoltà motorie, distanza dalla sede comunale, mancanza di mezzi di spostamento, ed altro, appare, una forma, al passo con i tempi, di democratizzazione della vita politico=amministrativa.-

A mio giudizio dovrebbe essere non solo un impegno di ogni compagine governativa, a qualsiasi livello, ma un vero e proprio dovere.-

Continuare a tenere le sedute assembleari come avviene oggi, in cronica assenza di “spettatori”, svilisce il significato delle parole riportate nei verbali scritti dai Segretari Comunali: “si è riunito in seduta pubblica”.-

Una forza politica presente all’opposizione in Consiglio Comunale di Seravezza, con l’avvallo delle altre componenti pur sempre di opposizione, nella seduta del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2016, anno di insediamento del Sindaco Tarabella, chiese formalmente all’amministrazione di dotarsi degli strumenti per divulgare la seduta in diretta tramite “streaming”, ma la maggioranza rigettò la proposta, motivando che, in quel momento, a causa della limitata tecnologia di cui era dotato l’Ente, la cosa non era fattibile.-

Però intervenne il sindaco nel dibattito, con queste parole di speranza:

«Sì, si parla di volontà politica, quindi è giusto che ci si possa esprimere in questi termini. Quando è giunta la richiesta non è che la richiesta sia irricevibile, ci sono richieste che sono irricevibili ed altre che sono anche ricevibili e sono condivisibili. Però, è anche vero che c’è un fatto tecnico, non da poco, ed è anche vero che l’abbiamo approfondito. L’intervento, che ha fatto il Consigliere, che tra l’altro è il Consigliere addetto proprio a questo settore, è un intervento che dice: chiaramente non ci tiriamo indietro di niente, assolutamente. Non vogliamo però vincolarci a niente. Vogliamo soltanto produrre questo quanto prima. Ora, l’intervento che avete sentito, nel quale si rimanda ad un momento successivo alla realizzazione del punto 1 e del punto 2, non pensate che siano punti così lontani, perché ci stiamo già lavorando. Quindi, quello che io posso dire in questo momento è questo: noi voteremo no a questa proposta. Voteremo contro. Però, dal punto di vista, diciamo, della attuabilità di un servizio di questo genere, state convinti e lo vedrete che quanto prima, appena avremo finito questi studi e queste analisi, lo metteremo sicuramente a disposizione, e potremmo anche votarli tutti insieme, eh. Non lo escludo. Perché quando poi arriveremo al tavolo con la proposta, ed anche presto con la proposta, se ci sarà una condivisione totale sarà ben accetta, anzi mi sembra che ci siano tutti i presupposti per accettarla. Quindi, per quanto riguarda noi, si vota contro.»

Dopo quasi 4 anni da quel consiglio Comunale, ed a poco più di un anno dalla decadenza dell’incarico del Tarabella, i cittadini sono stati lasciati al palo.-

Nel frattempo, il Comune di Pietrasanta, i prossimo consiglio comunale, lo divulgherà in diretta televisiva.-

Come si diceva un tempo: VOLERE E’ POTERE.

Vittorio Geom.Tarabella