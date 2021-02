Seravezza – Interruzione energia elettrica ad Azzano il 4 e 5 marzo prossimi

Interruzione energia elettrica ad Azzano il 4 e 5 marzo

Interruzione dell’energia elettrica giovedì 4 e venerdì 5 marzo ad Azzano per consentire ad E-Distribuzione di effettuare alcuni lavori sugli impianti. L’interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione. Il dettaglio delle fasce orarie e delle zone interessate è il seguente:

giovedì 4 marzo dalle 09:00 alle 15:30 – intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari:

via cappella da 1 a 3, da 9a a 11, da 15 a 17b, 17e, 17g, da 21 a 21b, 21d, 21g, da 21m a 21n, 25, 29, 39, da 45 a 47, 59c, 59i, da 65a a 65c, da 71a a 71c, da 71f a 73, 83, 87b, 87f, da 87h a 89, da 97 a 99, 103, da 103i a 105, 113, da 121 a 121a, da 121d a 121e, 125, 129, da 133 a 135a, da 151 a 153, 171, 183, da 191 a 193, 215, da 227a a 227b, 341, 559, 1907, 1917, 1927, 1937, 1953, 2001c

via cappella da 18 a 20, da 24 a 28b, 28e, da 28g a 28h, 28n, 32c, da 32e a 32f, 40, da 48 a 48a, da 54 a 56, 60a, 72, da 80 a 82, 86, da 90 a 92, 100, da 104 a 104a, 104f, 104m, 108, 120, 134, 142a, 144b, 162, 226, 244, 270, 276, 298, 380, 400, 426, 450, 476, 484, 494, 1814, 1860, 1868, da 1874a a 1874c, 1884, 1900, da 1968a a 1968c

via cappella sn

via comuneta sn

via castello 8

venerdì 5 marzo dalle 09:00 alle 15:00 – intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari:

via cappella da 1a a 1e, 11, da 15 a 19a, da 23 a 27, da 29f a 37, 41, 45, 49, 55, 59, 63, 73, 159, da 173 a 173a, 183, 195, 223, da 233a a 233b, 237, 257, 279, 503, 961

via cappella 2, da 16 a 18, 24, 30a, da 30c a 30d, 30g, 30i, 30l, 36, da 54a a 54b, da 54d a 54e, da 56d a 56e, 56g, 56i, 60, 192, da 210c a 210d, 246, 968, sn

via martiri del lavoro sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. I cittadini sono pertanto invitati a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it o inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è attivo il Numero Verde 803.500.