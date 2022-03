Seravezza in festa per il ritrovato Carnevale dei piccoli

SERAVEZZA – Dopo due anni di stop è tornato il Carnevale dei piccoli di Seravezza. E’ stata un’edizione breve, senza carri e senza sfilata, con una sola domenica di festa, ma intensa, piena di colori e allegria.

Una piazza Carducci così gremita non si vedeva da anni, tantissimi bambini e bambine hanno portato la gioia del divertimento, in un periodo così buio e incerto.

Massimo pugno di fuoco ha aperto questa edizione del Carnevale con i balli di gruppo, che ha coinvolto grandi e piccoli.

L’Associazione Seravezziana eventi ha organizzato la pentolaccia: molti bambini, bendati come da tradizione, si sono divertiti a colpire le pignatte appese in Via Roma, facendo cadere una pioggia di coriandoli e caramelle.

Il pomeriggio carnevalesco si è concluso con lo spettacolo di “Massimo pugno di fuoco”, che ha stupit, prima con la sua abilità a tenere in equilibrio le sue sfere e poi immancabilmente con lo spettacolo di fuoco.

È stata un’edizione particolare, senza carri di cartapesta e senza sfilata… e il nostro pensiero non può non andare a Camillo Silvestri che l’anno scorso è venuto a mancare, lasciando un grande vuoto nella comunità e nell’associazione.

fonte noitv