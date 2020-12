Seravezza – Importante appello dell’Associazione AIDO

Di nuovo aperta la possibilità di partecipare al bando di Unicredit denominato “Il mio dono”, dotato complessivamente di 200 mila euro da destinare ad Associazioni di volontariato impegnate per il bene della comunità.

Si partecipa a questo bando fino al 31 gennaio 2021, accedendo al sito www.ilmiodono.it e votando per AIDO.

Se parteciperemo numerosi, Aido avrà la possibilità di ricevere una quota dei 200 mila euro (per un massimo di 12 mila euro per ogni singola Associazione vincitrice).

Contiamo sul vostro contributo!

Ovviamente il contributo viene devoluto alla sede nazionale Aido che poi provvede a fornire gratuitamente alle sedi periferiche il materiale associativo