Seravezza – Il volo della Befana sulla Piazza Carducci gremita di persone. All’interno alcuni scatti di questa splendida giornata di Epifania.

A Seravezza, oggi, la Befana è planata sulla Piazza Carducci, gremita di persone. I bambini l’hanno attesa con gioia e moltissima impazienza, tra canti, giocolieri, danzatrici aeree e arzille Befanine arrivate con la Banda di Riomagno. Marina Marrai ha presentato l’evento, introducendo gli spettacoli e non appena la Befana è arrivata, scendendo in volo dalla collina, alcuni bambini le hanno recitato le tradizionali filastrocche.

E’ stata una festa davvero riuscita e molto partecipata, soddisfatto lo staff della Pro Loco, organizzatrice dell’evento. Si ringraziano le Associazioni Astrea, Patchouli, la Banda di Riomagno, il Giocoliere Mangiafuoco e il Gruppo Speleologico Versiliese.

Al termine di questa splendida Epifania, Marina Marrai e il Presidente della Pro Loco, Marco Bertagna, hanno dato appuntamento a tutti i bambini per il Carnevale dei Piccoli, che si terrà nelle date 9, 16, 23 febbraio, per il quale sono in serbo davvero moltissime sorprese.

