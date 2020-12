SERAVEZZA: IL MODELLO FIRMATO ALESSIO CALISSI NELL’ INSURTECH PROMOSSO SU FORBES DI DICEMBRE

Il 2020 si conclude con una nota di successo nell’ambito dell’imprenditoria giovanile della Versilia con l’approfondimento di Forbes Italia verso una realtà che si è dedicata a coltivare gli strumenti che l’innovazione tecnologica mette a disposizione. Il percorso di Alessio Calissi, dal Don Lazzeri di Pietrasanta, arriva all’attualità tagliando il traguardo dei riflettori della rivista stelle e strisce, diffusa per edizioni a livello nazionale, che promuove le eccellenze del fare impresa, marketing e comunicazione. Un approccio con il mondo del lavoro maturato dando spazio ad interessi e visioni che dal ramo assicurativo, iniziato a seguire subito dopo gli studi, si introduce nel commercio digitale di articoli informatici ed elettronici. Il binario delle attività riprende lo sguardo nella quotidianità del manager manifestando affetto e legame verso la sua Querceta, dove si trova Versilia Assicurazioni, per intervenire nel contesto dell’on line, che estende contatti a livello nazionale ed europeo, con l’affermazione sul mercato delle due e-commerce di proprietà. L’esperienza maturata nella vendita in rete, fino a diventare partner business di Amazon, Ibs ed Eprice, è stata riportata nel settore della protezione con la volontà di stabilire un filo diretto, ma flessibile, con il pubblico utilizzando le piattaforme presenti sul web. L’iniziativa di programmare consulenze video, con lo scopo di informare ed educare, sta riscontrando consensi con la credibilità in ascesa per il classe 81 che con questa modalità evita di generare dinamiche di pressione, finalizzate alla vendita, che caratterizzano negativamente il contesto del tradizionale appuntamento sul posto. Dalla Versilia emerge l’esempio di una linea imprenditoriale, fatta di idee e progettualità, che diffusa all’avanguardia permette lo sviluppo di un modello professionale che non tralascia il rapporto umano.