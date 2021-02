Seravezza – Il film “L’Uomo Samargantico” concorre ai David di Donatello

Un uomo entra in un water ed ecco che gli cambia il mondo, una donna entra in uno specchio e succede che i due si incontrano. Benvenuti nella normalità, che è quella di una vita ormai in ostaggio di cellulari e social.

Questi due personaggi, il water e lo specchio, adesso li potete vedere anche andando sul sito internet dell’Accademia del Cinema Italiano, Premi David di Donatello.

Il film di Luca Martinelli partecipa nella sezione “Film italiani”, ed è davvero una grande soddisfazione per tutti quelli che hanno lavorato al progetto di un film satirico costruito anche sulle citazioni, sull’umorismo surreale.

Fulvio Fuina e Clara Mallegni sono i protagonisti di un viaggio in una dimensione parallela, che per il modo in cui avviene ricorda un po’ Matrix (però il water esisterà sempre, mentre le cabine telefoniche non ci sono più).

“Volevamo fare una cosa che facesse ridere e riflettere” – dice il comico e autore Fulvio Fuina – “e soprattutto far ridere è molto difficile. Però il film sta facendo cose che non pensavo, viene scelto in festival internazionali, di recente in Olanda. E’ bello sapere che in un posto lontano qualcuno ha apprezzato il nostro lavoro. E poi c’è questa partecipazione ai David, che è merito di Shinema, la distribuzione che ha deciso di puntare anche sul nostro film”.

Un film che nei prossimi giorni andrà anche in streaming su Shinema.Club, un canale dedicato al cinema indipendente con proposte molto interessanti.

“Il cinema indipendente italiano sta producendo cose belle. Ci sono produzioni che meritano l’attenzione del grande pubblico e Shinema sta facendo un gran lavoro. Per far conoscere il nostro film tutto questo,è importantissimo, oltre ai concorsi”, sottolinea il regista Martinelli.

Debutto in grande stile e commenti positivi al 74° Festival Internazionale del Cinema di Salerno, un mese fa, la prima selezione ufficiale ad un festival importante “appena finito di montare il film”, e poi Indiecinema Film Festival a Roma e prima apparizione fuori dall’Italia, al Golden Smile International Film Festival in Olanda.

Cosa succederà adesso? Il fotografo Ivano Colombo è incredulo a vedere la locandina da lui progettata accanto ai “grossi” film del David: “Si non me lo sarei aspettato, ci siamo divertiti e questo il pubblico lo avverte. Sarà bello vederlo nelle sale cinematografiche”.

“Il cinema è il posto più bello per vedere un film” – aggiunge Clara Mallegni – “speriamo che le sale riaprano presto, perché il film vive con il pubblico. Chi vuole vederlo prima ha la possibilità dello streaming. Ben venga anche lo streaming in questa emergenza, ma il film uscirà anche al cinema”.

Ed anche i festival al momento vanno in streaming, ma si guarda con fiducia anche a quelli che verranno, magari in presenza.

“Ho visto il film nello screening del Festival di Salerno, sono contentissima di questa esperienza” – dice Caterina Ferri, attrice e cantante – “parlo anche di divertimento sul set, poi le soddisfazioni che stanno arrivando fanno piacere”.

Dello stesso avviso anche Hunterwolf (Francesco Claudio Marai), autore delle colonna sonora del film: “Il film è anche profondo, complesso. Però viene compreso e la musica ha un suo spazio, una sua importanza nel mondo Samargantico”.

Gia, Samargantico: una parola che non esiste e che sta entrando nei posti più importanti.

Che ne dirà L’Accademia della Crusca? Intanto la parola va alll’Academy del Cinema Italiano che dovrà visionare il film.

Daniela Airoldi, attrice italiana che di recente ha vinto il Premio “Vincenzo Crocitti”, è già stata in film protagonisti ai David, ci torna con “L’Uomo Samargantico”.

“Sono davvero contenta” – dice Airoldi – “perché il cinema indipendente italiano a volte riesce a fare cose più libere di quello commerciale. E poi il mio personaggio, la Dottoressa imbrogliona, mi piace e ci sono affezionata. Un bel periodo questo dopo il Premio Crocitti, anche i festival con il film di Martinelli”.

L’altro “cattivo” del film, Raffaele Totaro, interpreta un politico meschino e opportunista. “Nella realtà c’è anche di peggio, come abbiamo visto di recente” – commenta Totaro – “comunque è stato bello essere il ministro dittatore. Partecipare ai David è una gran cosa, ma ovviamente ci limitiamo a dire che siamo felici di essere in un concorso così prestigioso, non ci aspettiamo niente di più”.

Nel film spicca anche il poliedrico Arnaldo Mangini, protagonista pochi giorni fa di uno show in diretta su Rai Uno dove ha trasformato Mister Bean in Matteo Renzi, c’è il fascino intramontabile della “Venere Bianca” (Manuela Falorni), il surreale “guru” interpretato dal comico Giancarlo De Biasi, lo strampalato divulgatore scientifico ìnterpretato dall’attore bolognese Davide Dalfiume e poi Gianni Conti, Laura Petracchi, Valentina Sorice e il piccolo Pietro Bugliani.

In questi giorni la distribuzione Shinema farà speciali e interviste per lanciare il film in streaming, e sul web c’è già un divertente filmato che racconta gli effetti speciali del film, e soprattutto la cosa particolare che tutto l’editing, gli effetti, le animazioni e la postproduzione sono fatti dal regista del film.