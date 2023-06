SERAVEZZA IL DANNO E LA BEFFA

Hanno impedito ai frazionisti della montagna seravezzina di eleggere un legittimo organo A.S.B.U.C. così

come essi avevano chiesto più di un anno fa.

Hanno accampato scuse e si sono arrampicati sugli specchi per impedire legittime elezioni.

Non sapendo cosa altro dire si sono inventati che i detentori di diritti sui demani collettivi potrebbero essere

di tutti gli abitanti di Seravezza, risibile e antistorica affermazione: quando mai gli abitanti di Seravezza

centro o di Ripa o di Querceta hanno fatto parte del Comunello della Cappella? Quando mai sono andati a

fare legna nei boschi di Minazzana o a portare bestie al pascolo nei prati di Azzano?

Una profonda ingiustizia si è consumata a causa delle posizioni assunte dall’amministrazione seravezzina,

uno sbilanciamento a vantaggio dei poteri forti, contro le comunità che vogliono organizzarsi ed essere

rappresentate.

Il nostro bravo ed efficiente Sindaco, supplente temporaneo degli organi apicali Asbuc, ha assegnato un

incarico al dott. Monaci, spendendo quasi 5000 euro del denaro pubblico per fargli verificare ciò che il dott.

Monaci medesimo aveva già dichiarato più e più volte con relazioni fatte sia per conto del Comune di

Seravezza che per conto del passato Comitato direttivo Asbuc.

Aveva, cioè, dichiarato che i residenti nelle frazioni di Riomagno, Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana,

Basati e parte di Ruosina sono i legittimi detentori dei diritti di Uso Civico gravanti sulle terre di proprietà

collettiva detti oggi, più propriamente, ‘demani collettivi’

Cosa si vuole che affermi adesso il dott. Monaci? Che smentisca se stesso?

Il Sindaco vuole realizzare da solo una iniqua conciliazione con Henraux s.p.a.

IL SINDACO DI SERAVEZZA NON VUOLE TRA I PIEDI UN ORGANO RAPPRESENTATIVO DEGLI INTERESSI DEI

FRAZIONISTI, NON VUOLE CHE I CITTADINI DELLA MONTAGNA SI PRESENTINO PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI ROMA A DIFENDERE I LORO INTERESSI : QUESTO E’ IL SOLO E UNICO SCOPO DELLA NEGAZIONE DELLE

ELEZIONI

Henraux potrà cavare 500.000(!!) metri cubi in 10 anni, CINQUECENTOMILA! dando in cambio centomila

euro l’anno!

E tutto ciò concordato tra la Società e il Sindaco senza essere sottoscritto né dagli abitanti della montagna,

né tantomeno dagli abitanti del Comune tutto.

Una mancanza assoluta di trasparenza e democrazia

Vorranno i Consiglieri Comunali di Seravezza votare questa ingiustizia e rendersi complici di danni erariali e

di danni economici ai danni del Comune e dei frazionisti della montagna? E vorranno passare alla storia

come coloro che hanno ceduto a privati terre di demanio collettivo?

Rossanna Giannini

A nome e per conto del comitato “Comunità civica della Cappella