Seravezza – Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa dell’ispettore Giovambattista Crisci

La Città di Seravezza ricorda l’ispettore Giovambattista Crisci, scomparso domenica all’età di 84 anni. «Un uomo delle istituzioni che per buona parte della sua carriera ha operato per la sicurezza e la legalità in Versilia, un poliziotto che con esemplare tenacia ha coltivato la memoria dei tre colleghi caduti nel 1975 a Querceta», dice il sindaco Riccardo Tarabella. «Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per tutto questo, ma anche per l’intensa e appassionata attività svolta in ambito sportivo, con manifestazioni di altissimo livello come il meeting di nuoto che hanno fatto conoscere e apprezzare il territorio. A nome della mia Amministrazione e della mia comunità rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze».