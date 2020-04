Seravezza – Il C.O.C. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Durante l’emergenza Covid-19, non vogliamo dimenticare nemmeno tutti coloro che fanno parte del COC (Centro Operativo Comunale), attivo presso il Municipio di Seravezza, per dare supporto al Comune in questo momento di criticità sanitaria e che impiega il personale di Protezione Civile, già operativo fin dall’inizio dell’emergenza, su cui possiamo contare ogni volta in cui si presentino situazioni di necessità e urgenza . I componenti del COC da oltre due settimane sono impegnati giorno e notte per dare risposte efficienti, in tempi rapidi.

Ricordiamo che la struttura di vertice del COC, composta dal sindaco Riccardo Tarabella, dall’assessore Dino Vené e dal responsabile del settore, Roberto Orsini, opera con il supporto dello staff comunale di Protezione civile e in rete con le associazioni del volontariato convenzionate (Misericordia di Seravezza, Croce Rossa di Ripa, Radio CB Nuova Azzurra di Querceta, Muttley’s Group Versilia, Croce Bianca di Querceta, Pubblica Assistenza di Azzano e Associazione Nazionale Carabinieri).

Il COC, quindi, è un organismo di collegamento e coordinamento necessario e fondamentale tra l’organo centrale e il braccio operativo, che sta dimostrando di essere davvero all’altezza. Le risposte celeri consentono un capillare intervento su tutto il territorio di pertinenza per far sentire meno soli i cittadini, già fortemente provati dalle misure di contenimento del virus.

Per informazioni o segnalazioni inerenti l’emergenza corona virus i recapiti telefonici del COC, attivi H24, sono i seguenti: 0584 757738 e 0584 757775. Possono essere contattati direttamente anche l’ingegner Orsini al 328 0412949 e l’assessore Vené al 366 5654725. Possibile anche il contatto via email ai seguenti indirizzi: protezionecivile@comune.seravezza.lucca.it; ufficiotecnico@comune.seravezza.lucca.it; protocollo.seravezza@postacert.toscana.it (pec).