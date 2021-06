Seravezza, Galleria La Seravezziana – Espone Cinzia Babboni “I Misteri dell’Acqua”

CINZIA BABBONI “I Misteri dell’Acqua”- 3- 31 luglio 2021 Galleria La Servezziana Piazza Carducci.

Inaugurazione Sabato 3 luglio 2021, ore 18,30

Cinzia Babboni è nata a Seravezza nel 1961. Dopo la scuola, sin dalla giovinezza, insofferente dell’ambito ristretto in cui vive, si sente attratta da molteplici culture ed etnie differenti ed in particolare dalla loro manualità artistico-artigianale. Perciò soggiorna a lungo in Israele, Sud Africa, India, Egitto, Inghilterra. La sua prima formazione pittorica avviene sotto la guida di Ruggero Savinio, Massimo Pagliai e Giorgio Michetti. Partecipa con le sue creazioni a numerosi eventi culturali. È l’ideatrice della Collezione “Etruschi for Apache” che ha portato in giro per l’Italia con notevole successo.

Visioni magiche del femminile nella pittura di Cinzia Babboni

È davvero singolare come un’artista visionaria e per certi versi surreale quale Cinzia Babboni ottenga tali effetti di trasognata e magica trasparenza – oltre all’impiego del puro colore – anche in virtù d’una concretissima aggregazione di materiali fra i più disparati: stoffe, vetri, strass, cristalli, perline, pellicce, fibre o foglie vegetali. Anzi, proprio la scelta di questi inserimenti avviene sempre in funzione della specifica portata simbolica d’un aspetto magico-mitico del “femminile” che la pittrice si propone d’esaltare. Così è nella cosmica visione dei Misteri della Donna –Etere come in quella ch’ella riserva agli altri elementi: alle barocche guarniture vegetali di cui si ammanta la Donna-Terra, ai vortici dei rossi smaglianti che si levano dalla Donna- Fuoco, alla profondità degli azzurri in cui la Donna-Aria appare immersa. Si è di fronte ad un’originale scelta tematica e stilistica che porta avanti e, in qualche modo, perfeziona e chiude un percorso intrapreso durante la drammatica reclusione del recente pandemico lockdown. Già in un’esposizione precedente Misteri della Donna-Medicina, le cui opere entrano, a pieno titolo, a far parte di questa mostra, altro non vogliono essere che la risposta di Cinzia Babboni, donna-artista, al mistero della morte che così violentemente ci ha percosso o sfiorato.

Giuseppe Cordoni