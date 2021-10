Seravezza – Frana sulla via della Zingola sotto il paese di Basati

Si è verificata una piccola frana sulla via della Zingola, subito sotto il paese di Basati, poco dopo l’asilo. L’intervento dei volontari di Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Azzano e del Muttley’s Group è stato immediato e i detriti sgombrati. I volontari si sono poi occupati della ricognizione dell’intero tratto di strada, per verificare che non vi fossero altre emergenze, a seguito della quale è stata ripristinata la viabilità.