SERAVEZZA – Festa alla colonia marina del comune del Gruppo per servire,

FESTA DEL GRUPPO PER SERVIRE ALLA COLONIA COMUNALE

DOMENICA LA VISITA DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE AL SOCIALE

SERAVEZZA – Festa alla colonia marina del comune del Gruppo per servire, la realtà quercetana che da anni è impegnata, con grande passione e competenza, nel mondo della disabilità.

Domenica si è svolta la tradizionale festa mensile alla colonia di Vittoria Apuana alla quale hanno partecipato anche il sindaco Lorenzo Alessandrini e l’assessore al sociale Stefano Pellegrini.

Uno spazio particolarmente gradito dagli ospiti del centro che nel mese di luglio hanno la disponibilità della colonia comunale i sabato e domenica, mentre in agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 e il fine settimana per l’intera giornata.

Una festa che si ripeterà anche in agosto e che rappresenta un momento assai atteso, peraltro in un ambiente molto ospitale e dotato di tutti i servizi.

Il sindaco Alessandrini ha salutato gli operatori del Gruppo e i ragazzi, ringraziando per l’ottimo servizio svolto a favore del territorio.

Una soddisfazione che viene espressa anche dall’assessore al sociale Stefano Pellegrini, sottolineando come l’operato del settore sociale del Comune e la collaborazione della cooperativa Cassiopea abbiano permesso di dare vita a uno spazio molto accogliente e funzionale.

Anche per coloro che hanno problemi di deambulazione, dal momento che il Pio Istituto Campana, quest’anno ospite della struttura assieme alla RSA San Lorenzo, ha acquistato una particolare poltroncina che consente agli anziani con difficoltà motorie delle due strutture seravezzine, così come a quanti ne necessitano, di vivere appieno il soggiorno marino, potendo arrivare sino in spiaggia e persino in mare, godendo così in tutta sicurezza di un rigenerante bagno marino.