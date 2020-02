Seravezza e Il Carnevale dei Piccoli – Un inizio davvero entusiasmante! Servizio fotografico all’interno.

Nonostante qualche nuvola il Carnevale dei Piccoli di Seravezza ha avuto un inizio davvero entusiasmante, con una marcia in piu’ rispetto agli anni scorsi!

Bellissime le tre Mascherate della sfilata: Seravezza con “I Giullari”, un impareggiabile tripudio di colori, dentro al quale volteggiavano misteriose dame danzanti con il volto nascosto da maschere in pizzo e ceramica, che si esibivano in splendide coreografie; poi è stata la volta dei ragazzi della Scuola Frediani, con gli “Animali in Via di Estinzione” i quali, accompagnati da una Greta Thunberg del tutto singolare, hanno messo in scena un vero e proprio agguato da parte di due bracconieri ad un gruppo di cuccioli indifesi ma poi, il provvidenziale intervento delle guardie forestali, salverà almeno alcuni di loro, infine, superlativa la mascherata del paese di Cerreta, ispirata al famoso film “Grase”, e corredata da un’esibizione degna di un musical che ha portato, sulla Piazza Carducci, il balletto finale della pellicola piu’ cult degli anni ‘70.

Molto partecipata è stata anche l’apertura ufficiale del periodo carnevalesco, avvenuta sabato 8 febbraio, con l’inaugurazione di due mostre: quella su Alfieri Tessa, presso la Sala Romeo salvatori della Pro Loco, e l’altra, ad opera dei Pittori Itineranti e dedicata ai Giullari, presso la Galleria La Seravezziana.