SERAVEZZA – Due nuovi casi positivi a scuola: una classe delle medie in quarantena

Due nuovi casi di positività al Covid-19 tra i banchi di scuola. Si tratta di un alunno che frequenta la scuola media Enrico Pea di Querceta, nel comune di Seravezza, e di uno dei suoi genitori.

Entrambi sono stati posti in quarantena, così come i contatti diretti accertati dalle autorità sanitarie. In quarantena precauzionale anche la classe frequentata dall’alunno. Nessuno dei compagni è stato fatto rientrare a scuola dopo la pausa dovuta alle consultazioni elettorali.

«L’informativa dell’Asl ha fatto scattare l’immediata attivazione della Protezione civile comunale per lo svolgimento delle attività di assistenza e monitoraggio che la nostra struttura garantisce alla popolazione ormai da mesi», spiega l’assessore Dino Vené. «Voglio ricordare che il COC, il centro operativo comunale, è aperto ininterrottamente da marzo proprio per essere in grado di dare risposte veloci ed efficaci in situazioni come questa».