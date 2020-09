Seravezza – Donna precipita dalla finestra del primo piano ad Azzano

Donna cade dalla finestra del primo piano di un edificio, ad Azzano, in Via Martiri del Lavoro. Sul posto immediati i soccorsi, la signora, che con la famiglia abitava in paese da pochissimi giorni, è stata trasportata in Ospedale con Pegaso per sospetto trauma cranico, ma era cosciente all’arrivo degli operatori del 118.