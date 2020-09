Seravezza – Domani la Fiera del Nove o dei Becchi

FIERA DEL NOVE O DEI BECCHI 6 settembre 2020

Seravezza non si ferma!

Per celebrare la fine dell’estate vi aspettiamo domenica 6 settembre nel giardino del Palazzo Mediceo con la fiera tradizionale del Nove o dei Becchi.

Quest’Antica fiera agrozootecnica nasce per ricordare una storica tradizione nella quale gli allevatori dell’Alta Versilia si incontravano nelle zone limitrofe per scambiarsi i maschi di capra (da qui il nome “fiera dei becchi”).

È una fiera promozionale comunale, che oggi viene celebrata in chiave più moderna ed ospita non solo produttori locali e artigiani, ma anche, insieme a tutto quello che riguarda il mondo agreste, tessandore che vi mostreranno il funzionamento del telaio antico e numerosi allevatori con i loro animali: mucche, cavalli, cani da salvataggio, conigli, capre, pecore, asini e chi più ne ha più ne metta!

Come nelle scorse edizioni la fiera ospiterà, alle ore 16:00, la “Sfilata delle Capre” dove ogni allevatore della zona potrà fare sfilare la propria capra prescelta, e alla fine verrà incoronata la più bella capra versiliese.

Alle 17:00 vi stupiremo con la novità dell’edizione 2020: la conferenza “Green Wellness – Nuovi amici, gli animali da cortile” a cura della Dott.ssa Arianna Manera, agronoma e membro fondatore dell’Associazione per la tutela ambientale Ecoaccademia ONLUS, che nel giardino di Palazzo Mediceo ci parlerà della Pet Therapy. Per chiudere in bellezza, alle 18:00 ci sarà la degustazione a cura di Slow Food Terre Medicee e Apuane sotto il gazebo della Pro Loco.

Infine ci sarà la possibilità di gustare un pranzo a base dei favolosi tordelli seravezzini!

Si riparte anche con prudenza. La Pro Loco di Seravezza s’impegna infatti a mantenere tutte le misure necessarie per garantire un evento divertente ma sicuro.

Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni Radio CB Nuova Azzurra, Carabinieri in Congedo e la Misericordia di Seravezza.

Vi aspettiamo il 6 Settembre, dalle 8:00 alle 20:00 nell’Area Medicea!

Per ulteriori informazioni potete contattare la Pro Loco al numero 0584757325 o all’indirizzo e-mail info@prolocoseravezza.it.