Seravezza – Dino Mancino all’inaugurazione del Trofeo della Befana, al Buon Riposo

Dopo il grande successo dello showman Dino Mancino, a Brescia, dove ha affiancato Giorgio Panariello in uno splendido spettacolo sold out, l’artista sarà presente, per Eventour, a tutti gli eventi sportivi come animatore, in Versilia, insieme ad Alberto Bucci, per il Trofeo della Befana, che si svolge tra Querceta, Maina di Pietrasanta e Viareggio ma poi in giro per l’Italia ad inaugurare altri tornei calcistici giovanili.

In foto, allo Stadio Buon Riposo di Seravezza.