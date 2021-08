SERAVEZZA – dal 6 al 12 settembre torna il soggiorno marino per gli over 60

Dal 6 al 12 settembre torna il soggiorno marino per gli over 60 residenti nel Comune di Seravezza. «È un servizio che i nostri concittadini più anziani apprezzano molto e che per questo abbiamo sempre confermato e finanziato all’inizio di ogni nuovo anno», spiega l’assessore al sociale Orietta Guidugli. «È stato così anche in questo 2021, benché la pandemia ci abbia costretti a far slittare il servizio dal canonico mese di giugno a quello di settembre e a rivederne in parte le modalità, limitandolo alle sole ore mattutine e introducendo il green pass e il numero chiuso per ragioni di tutela sanitaria. Anche alla luce di queste variazioni, abbiamo deciso che quest’anno il soggiorno sarà gratuito».

Il soggiorno marino si terrà presso la colonia del Comune di Seravezza a Vittoria Apuana ogni mattina dalle 9:00 alle 13:00. Il servizio include il trasporto in bus e le attività ricreative e di socializzazione in spiaggia.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto per un massimo di 40 partecipanti. Il modulo di domanda è disponibile sul sito web del Comune di Seravezza (link semplificato diretto: bit.ly/3skECby). Per partecipare occorre avere un’età non inferiore ai 60 anni ed essere in possesso di green pass. Per presentare domanda bisogna prendere contatto con Cassiopea Cooperativa Sociale, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, telefono 0584 1641170, oppure con Auser Solidarietà Soccorso Argento, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30, telefono 0584 767016 (entrambe le associazioni saranno chiuse per ferie fino al 20 agosto).