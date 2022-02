Seravezza da raccontare – Progetto di interazione tra giovani e anziani

Seravezza da Raccontare

Sulla scia del vecchio progetto “Old But Gold” di alcuni anni fa, realizzato delle volontarie del Servizio Civile Rachele Colasanti ed Edvige Longaron, con il supporto di Giulia Buselli, nasce “Seravezza da Raccontare”, il nuovo progetto presentato per la partecipazione alla del , organizzato da Comitato Regionale Pro Loco Unpli Toscana.

L’idea progettuale consiste nel realizzare una miniserie basata sull’interazione tra giovani e anziani di Seravezza, attraverso storie del quotidiano, aneddoti, esperienze e vissuti nel territorio.

Le interviste punteranno a stimolare la partecipazione della popolazione e creeranno un dialogo tra i diversi protagonisti di ogni generazione per tramandare e preservare tradizioni e cultura locale.

Di conseguenza si creerà dunque un archivio virtuale e storico a disposizione di tutti di racconti fino ad ora tramandati solo oralmente.

Il progetto non si vuole fermare alla sola miniserie, ma riteniamo che per avvicinarci al meglio a tutta la popolazione, coinvolgendo persone di ogni età e per raccontare il territorio in tutte le sue sfaccettature, sia opportuno utilizzare i mezzi di comunicazione e di condivisione a nostra disposizione.

“Come un gomitolo di lana aggrovigliato, i nodi di ognuno si intersecano attraverso dei fili invisibili alle vite e alle storie degli altri. Scioglieremo questi nodi si creerà una maglia con una trama unita tra comunità e diversità”

Chiunque voglia partecipare può contattarci al numero 0584 757325 – email.info@prolocoseravezza.it

o trovarci alla Sede della Pro Loco Seravezza in Via C. del Greco, 11 – Seravezza