Seravezza – Cordoglio per la scomparsa di Paolo Tabarrani

Cordoglio a Seravezza per la scomparsa di Paolo Tabarrani.

Paolo lavorava alla Capolonghi ed era in pensione già da diversi anni, a settembre avrebbe compiuto 80 anni, non aveva certo avuto certo una vita in discesa, era rimasto orfano di guerra molto piccolo, cresciuto con la madre aveva saputo mettere a frutto queste dolorose esperienze di vita che lo avevano reso l’uomo onesto, il marito devoto e il padre amorevole che tutti hanno conosciuto.

Abitava nel quartiere “Torcicoda” ed era così innamorato di quel luogo, dove anche la madre per anni aveva gestito una piccola bottega di alimentari, che aveva dato il nome del quartiere ad un particolare tipo di pietra che l’azienda per cui lavorava ha poi esportato in tutto il mondo.

Aveva ricoperto la carica di assessore all’urbanistica con la giunta Belli, era molto conosciuto in paese come una persona gentile, disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri, aveva anche una grande passione per gli animali e per il calcio.

Paolo lascia la moglie Elsa, i figli Daniela e Fernando.

La cara salma si trova a Seravezza, nella Cappella di Sant’Antonio in Torcicoda, il funerale sarà lunedì 28, alle ore 14.30, nel Duomo di Sant’Ermete.