SERAVEZZA – CONSULENZA DEL PATRONATO CGIL ALL’UFFICIO SCUOLA

PER SANARE LE DIFFICOLTÀ BUROCRATICHE E VELOCIZZARE LE PATICHE

L’Ufficio scuola del Comune ha avviato una collaborazione con il patronato della CGIL per una consulenza in merito alle pratiche di agevolazione presentate dalle famiglie.

L’incontro ha permesso di delineare un percorso di collaborazione, con l’obiettivo di sanare le difformità nelle informazioni fornite al momento della compilazione ISEE delle famiglie, velocizzando così le pratiche.

“Un servizio avviato in via sperimentale con il patronato CGIL – spiega Valentina Mozzoni, assessore ai servizi scolastici e all’inclusione sociale – che si è dimostrato molto disponibile a sostenere l’ufficio scuola per risolvere i problemi derivanti da pratiche non complete o con dati difformi che, talvolta, portano a una non accettazione delle richieste. In questo modo l’Ufficio scuola, che ringrazio per il grande impegno profuso, potrà adesso avvalersi di questa preziosa consulenza”.

Una collaborazione già avviata con l’Istituto scolastico comprensivo e che mira a una riorganizzazione finalizzata a un accesso semplificato per le famiglie, venendo incontro alle difficoltà nel tempo riscontrate dagli uffici comunali.