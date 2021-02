Seravezza – Consiglio comunale: seduta convocata per venerdì 12 febbraio. Si discute il bilancio di previsione 2021

Il Consiglio comunale di Seravezza si riunisce venerdì 12 febbraio alle ore 18:00. La seduta si terrà in modalità telematica e i cittadini potranno seguirla in diretta audio sul sito del Comune all’indirizzo cloud.comune.seravezza.lucca.it/consiglio.

Nella prima seduta consiliare del 2021 si discuterà il seguente ordine del giorno: comunicazioni del sindaco; mozione presentata dal gruppo consiliare “Idee in Comune” in merito alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione relativa al processo per il disastro ferroviario di Viareggio; approvazione dei verbali delle sedute del 9 giugno e del 30 dicembre 2020; approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; conferma delle aliquote Imu per l’anno 2021; conferma delle aliquote Irpef per l’anno 2021; approvazione del Documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023.

«Quella di venerdì è una seduta importante» dice il presidente del Consiglio comunale Riccardo Biagi «soprattutto perché ci chiama a discutere e ad approvare il bilancio di previsione, atto fondamentale per la vita dell’ente e per l’erogazione dei servizi ai cittadini. È il piano economico che traccia le linee generali per l’intero anno ed è l’ultimo bilancio di questa Amministrazione prima della scadenza elettorale che in primavera porterà al rinnovo del Consiglio comunale. Auspico la massima partecipazione dei consiglieri e un confronto costruttivo tra maggioranza e minoranza dal quale scaturiscano le scelte più utili per la nostra comunità».