SERAVEZZA – Commercio e attività produttive: per le imprese di pubblico esercizio esenzione Tosap prorogata al 31 dicembre

L’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Seravezza ricorda che il pacchetto turismo e cultura contenuto nel recente Decreto Agosto proroga al 31 dicembre 2020 l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) per le imprese di pubblico esercizio. «A beneficiare della proroga sono quindi bar, ristoranti, trattorie, gastronomie, pizzerie, tavole calde, birrerie, gelaterie, pasticcerie e similari, così come dettagliato dalla legge 287/91, articolo 5», chiarisce l’assessore Valentina Salvatori. «Già prevista per il periodo maggio-ottobre e valida sia per le nuove occupazioni sia per quelle già in essere, l’agevolazione arriva adesso a coprire otto mesi su dodici di questo difficile 2020. L’obiettivo resta quello di promuovere la ripresa delle attività in sicurezza e privilegiare i consumi negli spazi esterni degli esercizi. Chi è interessato alla proroga può rivolgersi alla Protezione Civile del Comune di Seravezza. Basta una semplice domanda in carta libera indicando i riferimenti dell’autorizzazione. Per il ricalcolo in diminuzione di quanto ancora dovuto o per il rimborso di quanto già pagato gli esercenti possono rivolgersi invece allo sportello ICA, sempre in Municipio. Per ulteriori chiarimenti resto volentieri a disposizione anche personalmente».

I recapiti telefonici degli uffici interessati sono i seguenti: Protezione civile, 0584 757776; ICA, 0584 756569.