Seravezza – Ci ha lasciati il dott. Cesarino Panizzi, storico anestesista dell’Ospedale Campana e dell’Ospedale Versilia

Un fulmine a ciel sereno, la notizia della scomparsa del Dott. Cesarino Panizzi, storico anestesista dell’Ospedale Campana di Seravezza, trasferito in seguito, prima tra Pietrasanta e Camaiore, poi all’Ospedale Versilia fino alla pensione.

Il dott. Panizzi aveva 69 anni, era una persona eclettica, tenace, gentile e mite, con la battuta sempre pronta e un’immensa, incredibile passione per il suo lavoro ed il volo. Si era addirittura costruito autonomamente un biposto, con il quale amava fare splendide sorvolate. Era dedito alla famiglia, il suo viso si illuminava se gli capitava di parlare della figlia Silvia o del piccolo Achille, il suo nipotino.

Negli ultimi tempi, stava combattendo strenuamente contro una grave malattia, si era recato anche a Roma per avere maggiori chance di farcela e sembrava aver avuto la meglio, poi, poco prima di Natale, le sue condizioni sono notevolmente peggiorate fino al triste epilogo di ieri.

Tutti in Versilia lo ricordano con molto affetto.

La cerimonia funebre è fissata per domani, alle ore 15.00, presso la Chiesa di San Giusto in Cannicci, Via Sant’Agostino, 337 a Pisa.