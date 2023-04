Illuminati Palazzo Mediceo e il Ponte del Pretale

SERAVEZZA CELEBRA IL BLUE DAY

LA GIORNATA MONDIALE DI CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

Seravezza si colora di blu in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra ogni anno il 2 aprile.

Palazzo Mediceo, il Ponte del Pretale all’ingresso del paese, la Pro Loco, il paese di Riomagno si tingono di blu, colore scelto dall’Onu per caratterizzare questa giornata che porta con sé la sfida di sostenere la ricerca e migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Una campagna cui il Comune aderisce con determinazione, ritenendo che anche questo stimolo visivo possa sensibilizzare la cittadinanza, a partire dalle scuole del territorio che hanno addobbato i propri edifici con palloncini, disegni e messaggi che parlano di amicizia, di empatia e fratellanza.

“In relazione alla consapevolezza sull’autismo – spiega Valentina Mozzoni, assessore alla pubblica istruzione e all’inclusione sociale – ritengo ci sia ancora molta strada da fare. Non a caso in Italia alle persone con disabilità si dedicano meno risorse rispetto alla media europea e proprio a tal fine, con l’assessorato all’inclusione, cerco di portare avanti una massiccia azione di sensibilizzazione attraverso eventi e convegni focalizzati su queste tematiche. Un esempio è MentInclusive, la due giorni svoltasi con successo lo scorso fine settimana”.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, in Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, infatti i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Dati che evidenziano la necessità di adottare politiche sanitarie, educative e sociali adeguate, per incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.