SERAVEZZA – Benedizione degli Animali: appuntamento domattina in via Alpi Apuane

Torna a Querceta la Benedizione degli Animali promossa dalle associazioni “Love of Horses” e “La compagnia del miccio” in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio al campo delle contrade di via Alpi Apuane. Il ritrovo è alle ore 11:00.

La benedizione sarà impartita alle 11:30 da Don Giuseppe Napolitano, parroco di Santa Maria Lauretana e vicario della Versilia. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi con i loro amici animali… dal pesce rosso al cavallo.