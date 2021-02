Seravezza batte (3-2) il Forlì; ma che batticuore nella ripresa

CALCIO D – Una sola vittoria nelle ultime dieci partite. E’ questo il poco confortante ruolino di marcia con cui il Seravezza affrontava il Forlì.

Un trend pericoloso e da invertire al più presto per i verdeazzurri di Walter Vangioni. L’abbrivio dei padroni di casa è deciso e al 14esimo è capitan Granaiola a portare in vantaggio il Seravezza. Dominio dei versiliesi che raddoppiano al 29esimo con Vanni e triplicano al 33esimo con il neoacquisto Castellani. Sembra tutto fatto ma nel secondo tempo il Seravezza si “addormenta” permettendo agli ospiti di segnare due reti in pochi minuti con Gasperoni e Pozzebon e di riaprire clamorosamente la partita. Finale sofferto ma alla fine la squadra di Vangioni vince 3 a 2 e incamera tre punti preziosi per la classifica.

fontenoitv