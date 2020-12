SERAVEZZA – AVVISO INTERRUZIONE STRADA IN LOCALITA’ LE SALDE A CAUSA DEL DISTACCO DI CAVI ELETTRICI

La viabilità di accesso al paese di Minazzana è interrotta in due punti in località Le Salde per il distacco di due cavi elettrici. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile comunale e le squadre dell’Enel. I Vigili del Fuoco sono presenti in zona per la gestione dell’emergenza. Al momento, per raggiungere Minazzana è necessario percorrere la strada che sale da Ruosina. Il distacco dei cavi elettrici ha anche provocato il black out nel paese