Seravezza attraversata da una magica atmosfera in attesa del Natale

Oggi il Comune di Seravezza era veramente una meta ambita, attraversata, in moltissime frazioni, da eventi ricchi di magia natalizia.

Seravezza, tra i Bracieri d’Autore e i quadri dei Vicoli d’Arte, ha ospitato i Mercatini Natalizi a cura di QuercetArte e la Pro Loco di Seravezza.

Ci sono state due esibizioni, una in sospensione, delle scuole di ballo di Seravezza (Movement in Dancing e Patchouli).

Nel pomeriggio la Misericordia ha messo a disposizione operatori del 118 e ha invitato i bambini a salire su un’ambulanza, spiegando loro a cosa serve l’attrezzatura e come si effettuano le manovre di soccorso, poi hanno risposto, con molta pazienza, a tutte le domande che i “piccoli soccorritori” gli hanno rivolto.

Naturalmente non sono mancati, cioccolata calda, vin brûlé, panzanelle e ponce offerti dalle associazioni presenti in piazza con il proprio stand, con l’animazione di Babbo e Mamma Natale e i Racconti sotto l’albero.

Anche la montagna è stata protagonista, infatti, presso la Pieve di San Martino meglio nota come La Cappella, era ospitato un concerto dell’Associazione Archibaleno, che si occupa di insegnare musica ai bambini fin da quando sono molto piccoli, e ciò con l’ausilio e la partecipazione dei genitori. Uno spettacolo davvero emozionante e molto partecipato.

Per chiudere in bellezza, era aperta la Casina di Babbo Natale, allestita dai volontari di Giustagnana, presso la ex scuola primaria.

Uno spettacolo unico il giardino degli elfi, pieno di piccole casine ricavate dalle basi degli alberi che sono stati tagliati. Un’idea originale e allestita con minuziosa cura, un piccolo villaggio di Babbo Natale in piena regola, capace di catturare immediatamente la fantasia di grandi e piccini.