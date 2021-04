Seravezza – Amministrative 2021: La Lista Monaco si sfila da Patto Civico. Potrebbe nascere un nuovo soggetto politico.

«Come componente civica che nelle scorse elezioni ha favorito in modo maggioritario la candidatura di Andrea Giorgi esprimendo tutti i candidati più votati del Consiglio Comunale, abbiamo preso in considerazione l’accordo (non smentito) che sarebbe intervenuto fra Andrea Giorgi, la Lega e Fratelli d’Italia. Pur rispettando le scelte di ciascuno, ci sentiamo di esprimere la nostra perplessità. L’accordo è evidentemente frutto di un’autonoma iniziativa dell’aspirante candidato e di una parte del centro destra e non ci riguarda.

E questo ci convince definitivamente che l’esperienza del Patto Civico va considerata esaurita e conclusa.

L’aspirante candidato di destra Andrea Giorgi, dovrà pertanto trovare i suoi nuovi compagni di viaggio in quell’elettorato.

La nostra componente civica, rappresentata in modo lusinghiero dalla consigliera Vanessa Greco nel cui lavoro di amministratore ci riconosciamo sia in termini di impegno che di coerenza, ha deciso di dare seguito a questo lavoro sul campo attraverso il rafforzamento dell’organizzazione che nel 2016 costituì il Patto Civico, mantenendo la sua natura di gruppo di opinione e di iniziativa, con l’obiettivo di creare e indirizzare consenso verso una proposta elettorale credibile. Non abbiamo ovviamente necessità di imporre un nostro candidato: abbiamo però idee assai precise su come dovrebbe essere un sindaco ideale per il comune di Seravezza, e intendiamo assicurare un forte e diffuso consenso a un candidato che sia espressione di un’idea nuova di territorio e comunità, e non solo di ambizioni personali o di antagonismi e risentimenti.

Per il futuro del nostro comune ci interessano poche cose chiare, che qui riassumiamo. Chiediamo:

1) discontinuità amministrativa dopo 20 anni ininterrotti di sinistra al comune di Seravezza. Nessuno ce ne voglia, ma è ora di cambiare, sotto tutti i punti di vista, ma proprio tutti;

2) di riattivare i nostri centri ormai depressi, oltre che disastrati;

3) valorizzare il personale del Comune, fra i più preparati d’Italia, avvilito oggi dai suoi amministratori;

4) proporre un nuovo metodo di amministrare, basato di più sulla relazione coi cittadini e sugli scarponi messi sul terreno, e meno sulle comunicazioni via social.

Diciamo no ad aspiranti candidati che propongono mediocri curricula o accampano presunti meriti acquisiti sul campo. C’è bisogno di una leadership chiara, supportata da passione e non da semplice ambizione.

Non siamo disposti a far parte di progetti che mettono assieme le più svariate parti politiche al solo scopo di sconfiggere l’avversario, per poi morire di asfissia da veti incrociati dopo pochi mesi.

A noi interessano un sindaco e dei consiglieri che mostrino le due o tre qualità essenziali che servono per amministrare: empatia con la gente, amore per il territorio, capacità ed esperienza amministrativa. Per governare un comune serve soprattutto questo. Chi vorrà i nostri voti, dovrà confrontarsi con noi».