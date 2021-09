Seravezza: Alessandrini (Lorenzo Alessandrini Sindaco) su cavalcavia di Querceta, meglio un sottopasso collegato con la via Aurelia

Elezioni/Seravezza: Alessandrini (Lorenzo Alessandrini Sindaco) su cavalcavia di Querceta, meglio un sottopasso collegato con la via Aurelia

“Ricostruire il cavalcavia non è la soluzione migliore. Noi proponiamo la realizzazione di un sottopasso, o tunnel, comodamente collegato con la via Aurelia secondo le previsioni del Piano Strutturale del Comune”: per Lorenzo Alessandrini, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre a Seravezza per la lista civica “Lorenzo Alessandrini Sindaco” il nodo del cavalcavia impone una riflessione attenta ed un maggior coinvolgimento della comunità visto che, come ipotizzato, i lavori di rifacimento dureranno almeno due anni.

“Più che per una ristrutturazione del ponte attuale, – spiega Alessandrini – noi siamo infatti per la realizzazione di un tunnel che venga realizzato in massima parte con il cavalca ferrovia ancora in uso, e che eviti quindi le lunghe e devastanti conseguenze che temiamo per il traffico. Deve essere un tunnel comodamente collegato con l’Aurelia, secondo le previsioni del Piano Strutturale del comune, e riteniamo che in collaborazione con Anas e RFI si possa pervenire alla sua realizzazione. Per ottenere i finanziamenti necessari ci attiveremo con i parlamentari locali. È opportuno quindi che questa possibilità venga esplorata compiutamente e soprattutto resa nota ai cittadini che in caso contrario verrebbero sottoposti a un enorme sacrificio”. Secondo il candidato sindaco civico “una strada deve staccarsi dalla provinciale e allinearsi con la via Fonda passando sull’area del vecchio cimitero, già bonificato negli anni ’90 proprio dalla mia amministrazione, per mitigare le problematiche legate al passaggio di un eccessivo numero di camion, e sull’altro lato deve collegarsi con l’area terminal. Invece, a valle della ferrovia, l’Aurelia andrà ben collegata con la via Alpi Apuane”.

Consulta il programma e conosci tutti candidati sul sito www. lorenzoalessandrinisindaco.it Per aderire o prendere contatto con il comitato è possibile rivolgersi ad una delle sedi elettorali presenti sul territorio a Querceta in via Aurelia, 1197, a Ripa in via De Gasperi, 651 e Seravezza in via Fusco 39, scrivere a info@ lorenzoalessandrinisindaco.it oppure contattare il 349 310 9434 (Monaco).