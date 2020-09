SERAVEZZA – al via questo fine settimana il progetto “Other Side”

al via questo fine settimana il progetto “Other Side”. Letture teatrali, installazioni audio e racconti corali per avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, all’arte e alla cultura dei nostri giorni

Letture teatrali, installazioni audio e racconti corali per avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, all’arte e alla cultura dei nostri giorni. È la sintesi del progetto “Other Side”, al via questo fine settimana a Seravezza con varie iniziative liberamente aperte al pubblico. «È un progetto finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana a base culturale», spiega l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi. «Una serie di eventi indirizzati soprattutto ai giovani e a chi è più restio ad avvicinarsi alle attività culturali e artistiche contemporanee, perdendo in questo modo opportunità di crescita e di formazione. L’idea è quella di attivare spazi che, a costo zero, propongano cultura, partecipazione e condivisione per attrarre questa “Altra Parte” (Other Side) di popolazione giovanile . È un progetto ideato e curato dall’associazione culturale Semi Cattivi che l’Amministrazione comunale e la Fondazione Terre Medicee hanno accolto con estremo favore e pieno spirito di collaborazione. Oltre all’associazione, ringrazio la Fondazione Arkad per aver accettato di essere parte de progetto».

Si inizia nei prossimi due fine settimana (sabato 26 e domenica 27 settembre, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre) con “Il deserto dei tartari”, letture teatrali all’interno dei suggestivi spazi della Fondazione Arkad, a fianco di Palazzo Mediceo, antico insediamento industriale oggi dedicato alla scultura in marmo fortemente legato alla memoria del lavoro del territorio e della comunità. Le letture – accompagnate da sonorizzazioni alla maniera dei preziosi radio drammi Rai – verranno eseguite da attori tra i più conosciuti e premiati del teatro contemporaneo italiano come Roberto Latini, Saverio La Ruina, Massimo Verdastro, Marion D’Amburgo, Massimiliano Civica. In una speciale staffetta, gli interpreti si daranno il cambio nella lettura della riduzione del romanzo “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati eseguita dall’autore e regista Franco Rossi, creando un unico radio dramma a puntate realizzato ad hoc per il progetto Other Side. Alle letture si affiancherà “L’arte invisibile. Radio drammi”, un incontro con Rodolfo Sacchettini, critico teatrale ed esperto della storia del teatro e del radio dramma che racconterà e dibatterà proprio sulla storia del radio dramma, sulla sua importanza e la sua attualità, specie dopo il periodo di quarantena che ci ha di nuovo “consegnato” la radio e la sua forza di generare immagini.

In concomitanza con le letture, sarà offerta al pubblico la fruizione dell’audio installazione artistica “Io sono qui”, da ascoltare con cuffia e lettore mp3. Sarà l’occasione per visitare uno spazio di lavoro in maniera inedita riflettendo sulle aspettative e sulle speranze di un mondo futuro. La rappresentazione audio, della durata di circa venti minuti, verrà ripetuta in diverse fasce orarie dalle 17:00 alle 19:30 negli stessi giorni delle letture.

La terza componente del progetto “Other Side” è costituita dall’opera poetico-visuale “Corpi abitanti – Dust”, vera e propria mappa di comunità trasformata in un’installazione audio-video che coinvolgerà il centro cittadino di Seravezza e alcune frazioni montane limitrofe. Un’opera collettiva per raccontare la storia e i cambiamenti sociali e culturali dei luoghi, un gioco condiviso fatto di registrazioni audio e video per indagare lo stato poetico delle persone e costruire una drammaturgia collettiva. Le riprese video e gli incontri con i cittadini sono iniziati ai primi di settembre. L’opera collettiva verrà presentata al pubblico nel mese di novembre in una serata di restituzione sotto forma di proiezione audio-video.

Il programma delle letture de “Il deserto dei tartari” presso la Fondazione Arkad

sabato 26 settembre, ore 18:30

Massimo Verdastro: “L’inizio”

domenica 27 settembre, ore 17:30

Marion D’Amburgo: “La Fortezza”

La serata sarà aperta dall’incontro con il critico teatrale Rodolfo Sacchettini dal titolo “L’arte invisibile. Radio drammi”

venerdì 2 ottobre, ore 18:30

Roberto Latini: “Sentinelle”

sabato 3 ottobre, ore 18:30

Saverio La Ruina: “Il tempo”

domenica 4 ottobre, ore 18:30

Massimiliano Civica: “I tartari”

Gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione (max. 45 persone)

Info e prenotazioni: 339 6981617 – 348 0417477 – semi.cattivi@libero.it