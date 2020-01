Seravezza – aggiornamento sull’iter del nuovo supermercato di Ponte di Tavole e risposta alla presa di posizione del Comune di Forte dei Marmi

Urbanistica: aggiornamento sull’iter del nuovo supermercato di Ponte di Tavole e risposta alla presa di posizione del Comune di Forte dei Marmi

Sono due le osservazioni pervenute entro i termini di legge sul piano di recupero dell’area artigianale dismessa di Ponte di Tavole, nella quale è prevista la realizzazione di un nuovo supermercato con superficie di vendita inferiore ai mille metri quadrati. Sono state presentate rispettivamente dal Comune di Forte dei Marmi e dai progettisti della nuova struttura commerciale. Questi ultimi hanno inteso introdurre nel piano di recupero alcuni elementi migliorativi, elaborati anche alla luce di quanto emerso lo scorso novembre nella presentazione pubblica del progetto a Querceta. Fatti i necessari passaggi tecnici, le osservazioni approderanno all’esame del Consiglio comunale contestualmente all’approvazione definitiva del piano di recupero. Il via libera del Consiglio aprirà la strada alla progettazione esecutiva del nuovo supermercato. Si chiuderà in tal modo una lunga fase di discussione e analisi del progetto avviata con la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e proseguita, sempre con doppio passaggio in Consiglio comunale, con l’approvazione di due varianti urbanistiche (al piano strutturale e al regolamento urbanistico) e, da ultimo, con l’adozione del piano di recupero.

«Un percorso lungo, rispettoso della legge ma anche trasparente e aperto ai contributi degli enti preposti, dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse», spiega l’assessore all’urbanistica e al commercio Valentina Salvatori. «Dopo la VAS, sono state tre le occasioni in cui gli uffici urbanistica della Regione Toscana e della Provincia di Lucca hanno preso visione degli atti relativi a questo intervento, senza peraltro che dai due enti siano giunti rilievi nel merito del progetto o sulla procedura adottata. L’osservazione del Comune di Forte dei Marmi la consideriamo un atto legittimo, previsto e atteso. Ci saremmo magari aspettati che arrivasse nella prima fase, quando in discussione c’erano aspetti di portata urbanistica generale, e quindi anche di impatto comprensoriale, e non adesso che si discutono questioni molto più particolari. A colpirci sono stati piuttosto i modi con cui Forte dei Marmi ha sostenuto la propria posizione sulla stampa. Modi forti, un po’ stizziti, che comunque non condizionano le nostre scelte. Invitiamo gli amministratori del Comune vicino a considerare ciò che si può o non si può fare, e non solo ciò che si vorrebbe. Da parte nostra la collaborazione è sempre auspicata: abbiamo già collaborato e potremo continuare a farlo se vi sarà quel clima e quel metodo che sono necessari».

In fase di verifica di assoggettabilità alla VAS il Comune di Forte dei Marmi sottopose un contributo, una sorta di parere, in cui si evidenziavano timori circa la sostenibilità ambientale del progetto e le ricadute sulla viabilità e sul commercio locale. Accogliendo questa indicazione, il Comune di Seravezza chiese che fosse compiuto uno studio per la valutazione dell’impatto commerciale e sul livello di emissioni inquinanti della nuova media struttura di vendita. Lo Studio, realizzato da Simurg Ricerche, società che in passato ha contribuito alla messa a punto del piano comunale del commercio, è allegato al piano di recupero, pubblicato sul sito web del Comune di Seravezza, sezione urbanistica, e liberamente consultabile da chiunque. “Gli aspetti salienti dello studio – si legge nelle conclusioni del rapporto – consentono di affermare che, per i diversi ambiti esaminati (socio-economico, commerciale e occupazionale) l’insediamento è certamente positivo. Il servizio che la struttura offrirà agli abitanti del Comune di Seravezza e dell’area circostante risponde alle esigenze di maggiore efficienza (riduzione dei costi e dei prezzi) e di differenziazione della rete distributiva. L’intervento aumenta il livello di concorrenzialità per le strutture moderne, senza introdurre un fattore destabilizzante per la rete distributiva esistente in un ambito locale e sovracomunale. La nuova struttura di vendita risponde agli obiettivi della normativa regionale e nazionale del commercio”. Con riferimento agli impatti ambientali, lo studio conclude che vi è la “piena compatibilità ambientale dell’opera rispetto alla componente atmosfera e non risultano necessari specifici interventi di mitigazione”. Per la riduzione della CO2 prodotta dal maggior flusso veicolare (stimato in circa 250 auto al giorno) si suggeriscono tuttavia alcune misure compensative: favorire l’accesso ciclabile, piantumare nuovi alberi, installare colonnine per la ricarica elettrica delle vetture.

«Quello che abbiamo adottato e di cui a breve torneremo a discutere in Consiglio comunale è un progetto che già tiene conto delle indicazioni emerse nello studio di Simurg, stimolato in un certo senso dall’input iniziale dato da Forte dei Marmi», dice ancora l’assessore Salvatori. «E’ la dimostrazione di come Seravezza sia sempre pronta a recepire suggerimenti e aperta a valutare le proprie attività anche in un’ottica comprensoriale. In passato lo ha fatto ad esempio proponendo l’elaborazione di un piano urbanistico intercomunale, soluzione – purtroppo sfumata – che avrebbe peraltro offerto una visione unitaria sulla pianificazione commerciale a livello di Versilia storica. E lo ha fatto anche accogliendo sul proprio territorio un depuratore consortile recentemente potenziato. La nostra disponibilità al confronto per valutare possibilità pianificatorie di aree sul nostro territorio da destinare a strutture di valenza comprensoriale non è mancata nemmeno in tempi più recenti e insieme a Forte dei Marmi abbiamo colto l’obiettivo della realizzazione da parte di RFI del sottopasso ferroviario alla stazione di Querceta. Tornando al commercio, facciamo davvero fatica a pensare che in questa querelle qualcuno possa intravedere l’epico scontro tra un Davide e un Golia e, soprattutto, a ritenere che, commercialmente parlando, il Golia siamo noi. Piuttosto, ci rendiamo disponibili a confrontarci con Forte dei Marmi sulle nuove sfide del commercio. Per capire quali siano, più di un supermercato alimentare a Ponte di Tavole, le vere cause di disturbo per il piccolo commercio locale; quelle che spingono i negozi e gli acquirenti della quotidianità sempre più lontani dal litorale. Nell’attesa, ci preoccupiamo di gestire al meglio il nostro territorio e di difendere il nostro commercio. Le analisi compiute ci fanno ritenere che il nuovo supermercato non avrà effetti negativi sulla rete delle attività esistenti, che anzi potranno godere della riqualificazione di un’area oggi in pieno degrado e di nuovi flussi di clientela. Il commercio di Querceta beneficerà inoltre del contributo straordinario di circa un milione di euro che incasseremo grazie al nuovo supermercato e che, come abbiamo già annunciato, destineremo alla riqualificazione del centro urbano».