Seravezza, 6 gennaio, Teatro Scuderie Granducali – Concerto Augurale d’Epifania, VII Memorial Daria Pennacchi Santini

Concerto Augurale d’Epifania

VII Memorial Daria Pennacchi Santini

Teatro «Scuderie Granducali»

Seravezza – 6 gennaio 2020, ore 17.00

Programma di sala

Si inizia sempre con l’Inno di Mameli, il Canto degli Italiani

Partecipano

CORALE LIRICA VERSILIESE

DINO MANCINO

IL DUO RUMYANTSEVA – PUCCI

MICHELANGELO FERRI

GIOVANNI SANTINI

Presenta

ENRICO BALDI

Corale Lirica Versiliese

Direttore Elisabetta Guidugli

Al pianoforte Elena Ceragioli

Con la partecipazione del soprano Fabiola Formiga

Giuseppe Verdi: O Signore dal tetto natio (da I Lombardi alla prima crociata)

Giacomo Puccini: Coro a bocca chiusa (da Madama Butterfly)

Giuseppe Verdi: La Vergine degli Angeli (da La forza del destino)

Giuseppe Verdi: Ave Maria (da Otello)

Gioacchino Rossini: Dal tuo stellato soglio (da Mosè)

Dino Mancino

Musiche di Fiorenzo Carpi dal film di Pinocchio

Gian Piero Reverberi: La Serenissima Odissea Veneziana

Brano a sorpresa

Il Duo pianoforte

Gioia Pucci e Ekaterina Rumyantseva

Edward Grieg: Danza norvegese op. 35 n. 2

Antonìn Dvorak: Danza slava op. 72 n. 2 (allegretto graz.)

Michelangelo Ferri

Al pianoforte Cesare Goretta

Giacomo Puccini: Questo amor, vergogna mia (da Edgar)

Vincenzo Bellini: Ah! Per sempre io ti perdei (da I Puritani)

Ernesto De Curtis: Non ti scordar di me

Giovanni Santini

Fryderyk Chopin: Ballata n.1 op. 22

George Gershwin: Rapsodia in blu (versione per pianoforte solo dell’autore)

Corale Lirica Versiliese

Direttore Elisabetta Guidugli



La Corale Lirica Versiliese si è formata nel 2010 dall’entusiasmo di un gruppo di appassionati di opera e operetta. Fin dalla sua nascita la Corale è preparata da Elisabetta Guidugli, laureata presso la facoltà di Musicologia (Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona – Università di Pavia).

Il repertorio privilegia l’opera lirica italiana con brani tratti dai capolavori dei principali compositori del melodramma: Rossini (Mosè), Bellini (Norma, La Sonnambula), Donizetti (Lucia di Lammermoor, La Favorita), Verdi (Nabucco, I Due Foscari, Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, Macbeth, La Forza del Destino), Puccini (Tosca, Turandot, La Bohème), Mascagni (Cavalleria Rusticana).

Dal 2013 ha partecipato ad eventi particolari, come la cerimonia di apertura del campionato nazionale di Tiro con l’Arco (2016), e a molti concerti affiancando artisti di fama nazionale e internazionale: i soprani Mimma Briganti e Alida Berti, i tenori Francesco Anile, Simone Mugnaini, Angelo Fiore, Roberto Iuliano, il baritono Carlo Morini, i bassi Luigi Roni e Roberto Lorenzi e ha avuto l’onore di collaborare con stimatissimi maestri e pianisti come Leonardo Andreotti, Laura Pasqualetti, Roberto Barrali, Pietro Castellari, e con maestri direttori di coro e d’orchestra come Marco Balderi, Stefano Adabbo, Stefano Rabaglia.

Gli eventi più importanti e prestigiosi sono senza dubbio i concerti con l’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta dal M° Andrea Colombini e le opere liriche complete con il Serchio delle Muse.

Dal 2013, la Corale Lirica Versiliese partecipa ai concerti con l’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta dal M° Andrea Colombini in occasione della festa della Santa Croce a Lucca e ai prestigiosi concerti che si svolgono ogni anno nella Sala d’Oro del Musikverein a Vienna, organizzati dal Puccini e la sua Lucca Festival in collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato d’Italia e con l’Istituto Italiano di Cultura a Vienna, concerti che riscuotono ogni anno grandissimo successo nella capitale austriaca.

Dal 2015 la Corale, oltre all’attività concertistica, ha iniziato un percorso teatrale partecipando alla produzione di opere liriche complete: La Traviata di G. Verdi (2015) e Rigoletto di G. Verdi (2016) entrambe sotto la direzione del M° Stefano Rabaglia all’interno del cartellone del Festival Lirico del Serchio delle Muse (dir. Artistico M° Luigi Roni), Tosca di G. Puccini e Cavalleria Rusticana di P. Mascagni, in collaborazione con la Corale Verdi di Prato e la Corale Bellini di Colle Val d’Elsa, sotto la direzione del M° Alan Freiles.

Elisabetta Guidugli

Ha iniziato gli studi di pianoforte con la prof.ssa Daria Pennacchi Santini, già insegnante del maestro direttore d’orchestra Marco Balderi. Ha poi privilegiato l’aspetto storico-filologico-didattico laureandosi presso la facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia, con una tesi in Storia degli Strumenti Musicali con la prof.ssa Elena Barassi. Ha conseguito il diploma in Didattica della Musica (Metodo Bianchi) riconosciuto dalla Regione Lombardia presso il Centro di Educazione Musicale di Base di Milano. Ha poi conseguito il Master in Organizzazione e Gestione dell’Impresa Musicale presso l’Università di Parma, sostenendo uno stage presso il Teatro del Giglio di Lucca, in tutti i settori teatrali e principalmente nella Direzione di Produzione; nell’ambito dello stage ha sostituito uno dei maestri collaboratori in una delle recite dell’opera Manon Lescaut di Puccini presso il Teatro Goldoni di Livorno. Tra il 2006 e il 2012 ha collaborato con la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago per conto della quale ha redatto i libretti di sala e ha tenuto alcuni seminari. Dal 2009 al 2013 è stata membro della commissione giudicante di alcuni concorsi lirici. Si occupa della preparazione musicale della Corale Lirica Versiliese fin dalla sua fondazione.

Fabiola Formiga (soprano)

Elena Ceragioli (pianista)

Dino Mancino

Anche Dino Mancino è stato allievo della prof.ssa Daria Pennacchi Santini. Ha suonato in tutti i maggiori teatri italiani tra cui: il Teatro Regio di Parma, il Teatro Sistina di Roma, il Teatro Greco di Taormina, il Teatro Massimo di Palermo e l’Arena di Verona davanti a 10.000 persone.

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive nazionali quali: il Costanzo Show, il Paolo Limiti Show, I raccomandati, Cultura Moderna su Canale 5, Piazza Grande con Magalli, Pluton su LA7, trasmissione condotta da Vittorio Sgarbi e al Caffè della Versiliana, il salotto culturale condotto da Romano Battaglia.

Recentemente ha partecipato allo show della notte di San Silvestro al Mandela Forum di Firenze, insieme a Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Il Duo Rumyantseva – Pucci

Duo di pianoforte a quattro mani

Gioia Pucci e Ekaterina Rumyantseva sono due studentesse del liceo musicale Passaglia di Lucca e entrambe allieve della classe di pianoforte della professoressa Elisabetta Fiorini. Gioia Pucci è in quinta liceo ed Ekaterina in quarta.

Oltre al loro programma di pianoforte, sempre nell’ambito dei corsi di musica di insieme, partecipano a vari gruppi di musica d’insieme: orchestra Jazz, orchestra classica, trio e duo a quattro mani. Hanno iniziato a suonare insieme a quattro mani due anni fa e nel 2018 hanno partecipato al concorso di San Vincenzo, ottenendo un primo premio come quattro mani e terzo premio come solista.

Fin dagli anni 2000, l’Istituto “A. Passaglia” ha sempre dato risalto allo studio della musica d’insieme sia per piccole formazioni sia per grandi orchestre. È l’unico Liceo della Toscana e uno dei pochissimi in Italia ad avere due sezioni: questo permette di lavorare con gruppi di musica d’insieme di diverse tipologie mirando, fin da subito, ad obiettivi didattici e musicali sempre più precisi e meglio strutturati. La Scuola conta un’orchestra d’archi formata da ragazzi che frequentano il primo biennio, una seconda orchestra con ragazzi del triennio, una Jazz Band e numerosi Ensemble strumentali di chitarre, di viole, di violoncelli, di contrabbassi e di fiati. Gli studenti partecipano ogni anno a numerosi concorsi nazionali raggiungendo sempre importanti successi.

Il Liceo collabora attivamente sia con le diverse realtà del territorio quali il Teatro del Giglio di Lucca e le Scuole Secondarie di Primo grado di tutta la provincia, sia con altri licei quali il Liceo Musicale di Cremona.

Michelangelo Ferri

Michelangelo Ferri nato a Massa (MS) il 3 settembre 1999, dall’età di 9 anni coltiva la passione e lo studio per il canto, ricevendo numerosi apprezzamenti tra cui il secondo premio al concorso “Parma Lirica” nel 2011.

Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali e manifestazioni tra Massa, Lucca, Pistoia, Siena e Roma dove, presso l’Accademia di Romania, ha rappresentato l’Italia in occasione della rassegna internazionale “La musica e il suo linguaggio” nel 2017.

Il suo repertorio include arie di Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, Puccini, oltre a Lieder e Romanze dei più importanti autori. Nel febbraio 2019 ha debuttato al Teatro di Broni (Pavia) nel Don Giovanni di Mozart nel ruolo di Masetto, al termine di una Masterclass con il Soprano Barbara Frittoli. Recentemente è stato chiamato dal M.° Gustav Kuhn ad esibirsi in due importanti concerti organizzati dall’Accademia di Montegral. Frequenta il corso accademico di canto presso il Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia.

Michelangelo Ferri sarà accompagnato al pianoforte da Cesare Goretta

Michelangelo Ferri

Giovanni Santini

Ultimo tra gli allievi di Daria Pennacchi, Giovanni Santini, dottorando alla Hong Kong Baptist University, sta sviluppando un innovativo progetto di ricerca sull’uso della Realtà Aumentata a fini compositivi e performativi. Ha presentato la sua ricerca in numerose conferenze e festival internazionali e pubblicato articoli di ricerca. Come pianista, tiene concerti in Europa ed Asia. Come direttore, collabora con la China Hong Kong Symphony Orchestra.

Ha collaborato con la Radio Televisione Svizzera e con ensemble e solisti di fama internazionale nell’ambito della musica sperimentale, come Talea, Multilatérale e mdi ensemble e M. Cesari, D. Calderone, D. Gloger, ricevendo esecuzioni in numerosi paesi (Francia, Germania, Regno Unito, Argentina, Stati Uniti, Hong Kong etc.).

Ha pubblicato CD per Sheva Contemporary e Ars Publica, articoli di ricerca per Springer’s Lecture notes on Computer Science e partiture per Ars Publica.