SERAVEZZA – 21enne domenicano arrestato per spaccio

SERAVEZZA – Un ragazzo di 21 anni di origini domenicane è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Forte dei Marmi con l’accusa di aver messo su un discreto giro di spaccio nella zona della Versilia storica.

Secondo le indagini, il giovane pusher si metteva d’accordo con i clienti su Whatsapp per fissare ora e luogo dello scambio. E’ stato però scoperto dagli agenti che, poco prima di una consegna di cocaina, lo hanno individuato a Querceta, in un appartamento che occupava in via Federigi.

Al momento del fermo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e dieci di marijuana, in parte nascosta addosso e in parte in casa. Arrestato e giudicato per direttissima, il giovane ha patteggiato otto mesi di condanna con sospensione condizionale.

