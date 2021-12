Seravezza, 17 dicembre – Una magica atmosfera natalizia con i Bracieri d’Autore di Cibart, l’estemporanea “Vicoli d’Arte” della Seravezziana e il Camel Ponce

Ci siamo! Venerdì 17 dicembre ci sarà l’inaugurazione e l’accensione dei Bracieri d’Autore, a cura dell’Associazione Culturale Cibart in sinergia con la Pro Loco, nel centro storico di Seravezza, a partire dalle ore 18.00. Ciò sarà possibile anche grazie al grandissimo lavoro di preparazione portato avanti dai volontari che si sono occupati di fare la legna che servirà per alimentare queste bellissime creazioni. I Bracieri d’Autore saranno accesi il 17, 18, 19, 23 e 24 dicembre, in concomitanza sarà previsto anche il Camel Ponce e l’estemporanea di pittura e scultura con illuminazione a fiamma viva “Vicoli d’Arte”, a cura dell’Associazione Culturale Seravezziana Eventi.

Ai Bracieri d’Autore sarà presente anche la Cooperativa Sociale “Le Briccole Special”, che si dedica da molti anni ai giovani disabili, la quale è incaricata dell’accensione simbolica.

Nel centro storico di Seravezza si diffonderà una magica atmosfera natalizia che, con il calore dei 20 Bracieri d’Autore, la fiamma viva delle fiaccole, il Camel Ponce che si protrarrà fino a dopo cena, scalderà non solo i cuori ma anche i corpi di tutti i visitatori, rendendo incantevole e molto accogliente la piazza principale della Città Medicea, anche nelle fredde serate invernali.