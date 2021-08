Serata vivace, quella di ieri sera, in cui al Teatro di Verzura abbiamo avuto ospite Alessandro Sallusti.

Il Verzura, ancora una volta, dimostra che il confronto, anche da posizioni diverse, è sempre utile. Sapete in quanti mi hanno chiesto, “ma perché avete invitato proprio Sallusti?” La mia risposta è quella che ho dato per altre personalità ospitate che stavano ai miei antipodi politici: è troppo facile intervistare chi la pensa come te (e, per carità, lo faccio spesso volentieri e con animo disteso), più difficile e talvolta intrigante è confrontarsi con chi puoi avere scontri.

Credo che chi ieri sera era presente abbia assistito ad un dibattito interessante.

Grazie a Gina Truglio, come sempre all’altezza della situazione

PATRIZIO ANDREUCCETTI