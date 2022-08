SERATA SPECIAL EDITION del VILLAGGIO DEI SINGLE SABATO 20 AGOSTO

Evento Unico!

SERATA SPECIAL EDITION del VILLAGGIO DEI SINGLE SABATO 20 AGOSTO

nella prima periferia di Lucca!!

Dopo le prime 3 uscite (10 giugno e 8 luglio e 5 agosto che ha visto le serate SOLD OUT)

torna Sabato 20 Agosto il Villaggio dei Single



La nuova serata originale all’aperto per i single da un’ idea di Luis Paldi ecco per voi



Cena servita al fresco all’aperto con Ristorante Il Guercio via per camaiore n 3412 LuccaLa nuova serata originale all’aperto per i single da un’ idea di Luis Paldi ecco per voiIL VILLAGGIO DEI SINGLE DELLA TOSCANA cena tutto pesce + disco 35€Cena servita al fresco all’aperto con

CAMBIO POSTO

NOVITA’: allestimento di nuove tavolate con “Cambio Tavolo tassativo” da parte degli uomini al momento che gli organizzatori ve lo chiederanno.

Si cambia posto, si parla con nuove persone, si conosce più gente durante la serata!

Cena servita + disco 35€ a persona.

sii protagonista della tua felicità nel nostro villaggio estivo!

Ristorante Il Guercio via per camaiore n 3412 Lucca

Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.

(J. M. Barrie, Peter Pan)

Sarà la splendida location del Guercio Lucca che ospiterà questa fantastica serata unica nel suo genere!

Luis Paldi e Marco Vigiani ti faranno trascorrere una bella ed originale serata.





Inizio cena previsto per le h 21 15 (cerchiamo di essere puntuali per iniziare la cena tutti assieme, eventuali ritardi comunicarlo al momento della prenotazione) In caso di maltempo ci sposteremo al coperto.ARRIVO: h 20:30 con verifica prenotazione e pagamento della serataInizio cena previsto per le h 21 15 (cerchiamo di essere puntuali per iniziare la cena tutti assieme, eventuali ritardi comunicarlo al momento della prenotazione)



a breve il menu

caffè

una bottiglia di vino

liquori extra

*richieste di modifiche menu è possibile farle solo al momento della prenotazione CENA TUTTO PESCEa breve il menucaffèuna bottiglia di vinoogni 4 persone, acqualiquori extra*richieste di modifiche menu è possibile farle solo al momento della prenotazione



in consolle Special Guest Luis Paldi dj con la speciale animazione di Marco Vigiani Dopo cena a tutta discoin consolle Special Guest Luis Paldi dj con la speciale animazione di Marco Vigiani

PRENOTA DA QUI LA TUA SERATA AL VILLAGGIO DEI SINGLE

whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

mail a luispaldi@gmail.com (aggiungere il numero di cellulare)

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “Villaggio dei Single 20 agosto”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento unico nel suo genere!

IMPORTANTISSIMO: DISDIRE SE NON PUOI ESSERCI

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.