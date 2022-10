Serata Single Speed Date a Viareggio

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 19:15 Serata Single Speed Date a Viareggio Indian Club

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 presso Indian Club Via Aurelia Sud 92, Viareggio organizziamo il:

THE LONG SPEED DATE

la serata per single per conoscere in tutta tranquillità nuove persone

Creeremo piccoli salottini a gruppi!

The Long Speed Date si svolgerà nella saletta esclusiva solo per noi al piano superiore.



Presentano la serata Luis Paldi & Marco Vigiani direttamente da Planet tvArrivo h 21 15 max h 21 30 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica iscrizioni alla serata, pagamento e consegna della Drink Card

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey



The Long Speed Date dovrebbe finire indicativamente per le h 23 circa, a quel punto potreno scendere al piano terra del locale per aggregarci alla serata con musica karaoke fino a mezzanotte e trenta. Nuove sorprese alla nostra serata The Long Speed Date, un nuovo modo per fare nuove belle conocenze

COSTO SERATA 16€ a persona comprensivo the long speed date + 1 drink

Prenota il tuo posto con i tuoi amici al The Long Speed Date

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi nomi battesimo partecipanti + la parola “speed date 12 novembre”

IMPORTANTISSIMO: DISDIRE SE NON PUOI ESSERCI

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.