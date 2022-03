Serata Single in Disco al full stop buggiano pistoia

EVENTO UNICO!

Sabato 9 aprile

Serata single in disco + buffet servito 27€ a persona

SABATO 9 APRILE 2022

La Gran Serata per single

Previsti posti riservati per età

Single Over 40+ da 40anni a salire

Single Young da 28 a 40 anni

Dopo Cena scendiamo in pista con ladisco 80 90 di dj Ringo & Andrea



ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica green pass e pagamento (importante arrivare in orario)

LA CENA SINGLE IN DISCO

Serata aperta a single con età 40+ (a partire da minino anni 40 a salire)

Single Young da 28 a 40anni

Quando entri in sala disco dovrai comunicarci la tua fascia di età

Per fare in modo di farvi conoscere più persone, vi faremo accomodare in posti alternati uomo/donna.

Dopo la cena ci possiamo scatenare a ballare i più bei successi disco di sempre!



Tagliere misto con salumi, crostini e formaggi

Due primi caldi

acqua + 1 bevuta compresa

PRENOTAZIONE SERATA LISTA LUIS

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33 (Luis) o mail a luispaldi@gmail.com

Single OVER: scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “lista luis full stop SINGLE OVER 9 aprile”

Single YOUNG: scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “lista luis full stop SINGLE YOUNG 9 aprile”

Quando arrivi al locale all ‘ingresso indicare LISTA LUIS.

E’ consigliato prenotare per tempo, questo è un evento molto atteso da tempo in questa zona!