Serata single con Speed Date sotto le stelle al fresco

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO 2021 ALLE ORE 21:30 Evento Unico!!! Night Single Elite organizza una serata per i single della toscana, lo “Speed date sotto le stelle”

Si conosce nuove persone in “totale libertà a due” seduti uno di fronte all’altro nel grande parco al fresco, una location adattissima per questo tipo di serata.

Età indicativa da 45anni a salire

Mercoledi 11 Agosto nel fresco parco del Caffè delle Mura piazza Vittorio Emanuele II Lucca proprio sulle mura urbane

COME SI SVOLGE LO SPEED DATE…

Si parla con nuove persone a tempo seduti uno di fronte all’altro (regolarmente distanziati) in modo da poter conoscere più persone in una sera.

Verrà dato un tempo minimo di almeno 10/12 minuti ad incontro che verrrà calcolato sulla base di quanti saranno i partecipanti.

Allo scadere del tempo, gli uomini si sposteranno nella postazione successiva.

Vi verrà consegnato un numero da mettere sul petto. Potrai fare massimo 2 scelte, qualora due persone si siano scelte, gli organizzatori faranno in modo di comunicarvelo facendovi incontrare.

Gli organizzatori non garantiscono il numero paritario uomo/donna, per cui durante lo speed date potrà accadere che qualcuno rimanga per 1 giro o più giri in attesa del suo turno.

Previsto la fine speed date a mezzanotte con la serata che potrà continuare nei salottini o altre postazioni nel grande parco.

Bar aperto a disposizione fino alla chiusura della serata.

Portarsi dietro la mascherina da usare solo se dovessimo entrare in spazi piccoli e chiusi

ABBIGLIAMENTO: gradito casual/sportivo ed elegante

Arrivo previsto al locale h 21:15 max h 21:30 (si prega la massima puntualità) con verifica prenotazione e pagamento della serata.

Costo serata €16 a persona comprensivo dello speed date e 1 drink a vostra scelta

PUOI PRENOTARE LO SPEED DATE SOLO DA QUI

Consigliato prenotare per tempo location top!

Prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi battesimo partecipanti e “speed date 11 agosto”

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.