Evento unico! – VENERDI 22 APRILE 2022 a grande richiesta torna la nostra serata per single al ristorante Il Guercio via per camaiore n 3412 Lucca

COVID-19 Sicurezza della serata garantito dalla presenza solo dei partecipanti in possesso del Green Pass rafforzato o Green Pass Base con tampone rapido negativo, uso mascherina ogni qualvolta ci alziamo dal tavolo in linea con la legge covid2019

La serata per single per fare nuove conoscenze mentre si cena. Ogni volta sempre nuove persone da ogni città.

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno accoglierti in questa loro originale e coinvolgente serata.

ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica green pass e pagamento (importante arrivare in orario)

CAMBIO POSTO A TAVOLA

Parlane e porta anche tuoi amici single.

Organizzermo tavolate con numero possibilmente equilibrato uomo/donna.

Ad ogni portata della cena gli uomini saranno fatti spostare di posto portandosi con se tovaglietta, posate e bicchiere.

Un modo elegante ed educato per fare nuove conoscenze mentre si cena, ma anche per il dopo cena!

Cena servita 32€ a persona

Crespella di ricotta e spinacio e pomodorino Pachino

Gnocchetto 4 formaggio e speck

Filetto di maialino al forno con mele caramellate e contorno

Dolcino

Acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 persone) caffè

liquori extra

**per variazioni sul menu e intolleranze va comunicato al momento della prenotazione**

Dopo cena garantito dalla migliore musica di sempre e per sempre 70 80 90 selezionata da Luis Paldi



whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33 (Luis) o mail a luispaldi@gmail.com

Prenota subito la serata!

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento molto atteso da tempo in questa zona!

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

PARCHEGGIO

ampio parcheggio nei pressi del locale oppure in zona



uscita lucca Est (ci sono esattamente 7km 11 minuti per arrivare al Guercio, prendere indicazioni via per camaiore strada provinciale 1 .

