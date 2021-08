Serata esclusiva per i single della toscana – Sabato 28 agosto si torna alla Parignana!!! MONTECATINI ALTO



Sabato 28 agosto si torna alla Parignana!!!Evento unico!Serata esclusiva per i single della toscana età a partire da 45anniConoscere nuove persone mentre si cena e si ascolta della bella musicaSabato 28 agosto saremo al ristoro agricolo La Parignana via Montaccolle, 4 Montecatini Terme

Si cena osservando Montecatini Terme dall’alto

Portarsi dietro la mascherina da usare solo se dovessimo entrare in spazi piccoli e chiusi

Arrivo previsto al locale; h 20:15 max h 20:30 (si prega la massima puntualità)

con verifica prenotazione e pagamento della serata.



liquori extra

*menu vegetariani solo se richiesto al momento della prenotazione Costo serata 30€ a personaa breve il menu della serataliquori extra*menu vegetariani solo se richiesto al momento della prenotazione

PUOI PRENOTARE LA CENA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

SINGLE ETA’ INDICATIVA a partire da 40/45anni scrivi nomi battesimo partecipanti e scrivi “serata single montecatini”

cercheremo insieme di formare tavoli misti uomini/donne e possibilmente coetanei

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

MUSICA 70 80 90 con Luis Paldi dj

La serata si svolgerà presso il ristoro agricolo La Parignana via Montaccolle, 4 Montecatini Terme.

COME ARRIVARE: per chi viene in autostrada, uscita montecatini terme prendere la strada per montecatini centro subito dopo poco per montecatini alto, ma prima di arrivare a montecatini alto c’è un bivio sulla sinistra per l’abetone che porterà dopo pochi minuti all’agriturismo che si trova sul lato destro.